Задержанного в Донбассе россиянина подозревают в создании террористической группы

Россиянина Виктора Агеева, задержанного в Луганской области месяц назад, подозревают в создании террористической группы или организации. По Уголовному кодексу Украины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«На сегодняшний день он является подозреваемым по делу, идет досудебное следствие. Проводятся определенные следственные действия, его допрашивали, осматривали», – цитируют «Ведомости» его адвоката Виталия Воронко.

В отношении россиянина возбуждено дело по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или организации). Агеев может быть лишен свободы на срок от 8 до 15 лет.

Сразу после задержания украинскими военными россиянин был арестован, сейчас он находится в Старобельском СИЗО Луганской области.

Минобороны России заявило, что Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах России, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам Агеев в интервью украинскому изданию заявлял, что является военнослужащим по контракту.