Автобус не стоит выделенки

План Смольного до 2025 года прочертить выделенные полосы для общественного транспорта по всем основным магистралям больше не актуален. В ближайшие 7 лет автобусам планируют добавить только 27 км, Казань мы так и не догоним, о Москве и не мечтаем.

Рейтинг оснащенности городов России выделенными полосами составил «транспортный» блогер monteklever. Москву он сразу вывел в другую лигу: по числу полос и их протяженнности столица превосходит всех участников вместе взятых. Из оставшихся вне конкуренции — Казань, 187 км. Петербург на третьем месте, малопочетном, выделенок у нас в 4 раза меньше, чем в столице Татарстана, — 52 км. У Смольного другие данные. Цифру в 14 полос (без трамвайных) в комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтверждают. Однако протяженность, посчитанную в обе стороны, чиновники оценивают в 160 км. Это значит, что данные различаются минимум в полтора раза.

В перечень КРТИ попадают: Большой пр. П.С., Большая Пушкарская ул., Невский пр., Лиговский пр. (от Невского пр. до Расстанной ул.), Гороховая ул., Вознесенский пр., Загородный пр., Пулковское шоссе (от пл. Победы до дороги к аэропорту Пулково), ул. Цимбалина (от Кирпичного пер. до ул. Седова), Северный пр. (от Гражданского пр. до ул. Софьи Ковалевской), ул. Зенитчиков (перед перекрестком с пр. Стачек), Белоостровская ул., Ленинский пр. на участке от пр. Героев до пр. Народного Ополчения, пр. Медиков, Кантемировская ул., пр. Маршала Блюхера до Лабораторного пр.

Планы КРТИ сформулированы в Концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга на ближайшие 20 лет и с перспективой до 2048 года. В 2017 – 2022 гг. предполагается достроить 37 км трамвайных путей. Если говорить о выделенных полосах, то за эти шесть лет обособить предполагается 11 км рельсов: на Благодатной от Московского до Витебского проспекта, на Расстанной от Лиговского проспекта до Днепропетровской улицы, на маршруте по Гаванской и Среднему проспекту до самой Кадетской линии, на Торжковской и Сердобольской улицах, на Политехнической от площади Мужества до 1-го Муринского и на Лесном — от Смолячкова до Новолитовской. Учтены также небольшие участки — на Расстанной улице и в Кузнечном и Свечном переулках.

Автобусам, троллейбусам и такси предполагается отдать до 2022 года в исключительное пользование 27 км дорог. Самый заметный отрезок на севере города: от Лабораторного проспекта по пр. Маршала Блюхера, Энергетиков, шоссе Революции, Индустриальному проспекту. Кроме того, выделенку пустят по проспекту Славы и улице Типанова. Обособят общественный транспорт на пути от угла Среднего проспекта и 9-й линии — и далее к набережной Лейтенанта Шмидта, через Благовещенский мост, площадь Труда, Конногвардейский бульвар и Большую Морскую — вплоть до Невского проспекта. В плане Тульская улица и Суворовский проспект, мост Александра Невского, окрестности Мариинки и Ленинский проспект от Кубинской до Варшавской.

Комитет, как водится, расписал и дальнейшие планы, на 30 лет вперед. Особый упор опять-таки на трамваи. В 2023 – 2028 годах планируется проложить 67 км трамвайных путей, а до 2048-го – еще 150 км. Выделят, правда, порядка 20 км. А вот по безрельсовому транспорту понимания нет: до 2028 года обещают обособить 4 км: на Невском проспекте от Полтавской до площади Александра Невского и на маршруте Заневский – Косыгина от Новочеркасского до улицы Передовиков. Дальше расчетов в документе нет. Таким образом, в ближайшие десять лет протяженность выделенных полос увеличится чуть больше, чем в полтора раза.

Долгосрочные стратегии — примета нового времени, как и их невыполнение. В 2011 году с подачи руководителя "Петербуржцев за общественный транспорт" Владимира Федорова на участке Большого проспекта появились делиниаторы, которые конструктвино отгородили автобусы и троллейбусы от автомобильного потока. Примерно тогда же была утверждена новая транспортная стратегия до 2015 года с перспективой до 2025-го. Говорилось о выделенных полосах и делиниаторах. Целевые показатели: 42 автобусные полосы, 41 совмещенная с трамвайной и 81 трамвайная. Всего 165 адресов, включая все основные магистрали и мосты.

Нельзя сказать, чтобы ничего не делалось, полосы появились, в частности, на Ленинском проспекте, Кантемировской улице и проспекте Медиков. Но от делиниаторов к 2016 году отказались, теперь используют только пластиковые и только на временной основе, как на Косыгина. В КРТИ подтверждают, что больше не собираются возвращаться к этой технологии.

Качественного скачка в части выделенной инфраструктуры не произошло, а новые проекты вызывали неоднозначную реакцию как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. Это относится и к Косыгина, и к Пушкину, где выделенка на Подбельском шоссе вкупе с поведением автомобилистов привела к огромным пробкам.

Координатор общественного движения «Город и транспорт» Виктор Орлов считает, что для нормального функционирования уже проложенных полос не хватает политической воли чиновников и административного рвения ГИБДД. «Город заполонен маршрутными такси, которые останавливаются в любом месте и блокируют свободный проезд для автобусов и троллейбусов, им приходится объезжать по общим полосам, что уже ухудшает в целом дорожную ситуацию, – говорит Орлов. – У метро маршрутки в 2 ряда стоят по несколько минут, собирая пассажиров (к примеру, у «Ленинского проспекта» прямо на выделенной полосе), и тут не то что автобусу не проехать по выделенной полосе, ему не подъехать даже к остановке. Показательные рейды эффекта никакого не имеют».

В КРТИ согласны, что заработает эта история только при соблюдении нескольких условий: при формировании единой системы полос и развитии в городе сети камер видеофиксации нарушений ПДД. «Если водителя будут систематически штрафовать, скорее всего, у него пропадёт желание «проскочить по выделенке», что значительно повысит эффективность выделенных полос и самого общественного транспорта», – говорят в комитете.

«Москва не побоялась и сделала поворот направо из второго ряда и выезд с прилегающих дорог сразу во второй же ряд, – говорит собеседник в Смольном. – У нас нет, так что весь общественный транспорт по Невскому идет в итоге в общем потоке. На Блюхера и Ленинском проспекте та же история».

«Приоритетная полоса – это не просто буква «А» на асфальте, – комментируют в «Пассажиравтотрансе». – Это целая система мер, требующая и моделирования потоков, и учета интересов не только пассажиров городского транспорта, но и пешеходов, пассажиров такси, владельцев личных автомобилей. Без этого создание полосы на одной улице может привести к коллапсу на другой. Наиболее эффективным вариантом выделенной полосы считаем ее конструктивное обособление, пример – Лиговский пр. и пр. Косыгина».

Эксперты не хотят сравнивать Петербург с Казанью, примером выбирают Москву. Руководитель автоклуба «А24» Денис Шубин напоминает, что большая часть выделенок в столице обрудованы на вылетных магистралях, которые раньше были шоссе, а потом оказались полностью включены в улично-дорожную сеть города. «У нас такая загруженная магистраль одна: Ленинский проспект — проспект Ветеранов, – говорит Шубин. – Оправдана выделенка на Гороховой. На Петроградской стороне скорость движения, на мой взгляд, не изменилась. Автомобилисты потеряли ряд парковки и расползлись в близлежащие дворы и улочки. А правую полосу заняли маршрутки, так что осталось все такое же «пихание». «Стоит отметить, что в Москве к моменту массовой реализации выделенок было минимизировано количество маршруток, а их остатки полностью интегрировали в сеть общественного транспорта», – подчеркивает Борис Орлов.

Владислав Шерешев, замглавы регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, в свою очередь, считает, что Большой проспект Петроградской стороны должен быть оборудован выделенной полосой, как и Каменноостровский. «Там, где это возможно, целесообразно совмещать автобусные и трамвайные полосы, как на Лиговке, – считает Шерешев. – Это не ущемляет автомобилистов и дает возможность для быстрого перемещения общественного транспорта».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»