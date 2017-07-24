Бастрыкин считает нужным блокировать экстремистские сайты без решения суда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым предусмотреть внесудебный порядок блокировки сайтов, распространяющих экстремистскую информацию.

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Кроме того, в целях противодействия различного рода экстремистским проявлениям, в том числе в сети интернет, представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют данную информацию», — сказал он.

Бастрыкин добавил, что при этом если «обладатели такой информации» не считают ее экстремистской, то они могут обжаловать действия уполномоченных органов в суде.

«Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в сети интернет», — сказал глава СК.

В апреле Бастрыкин заявил, что СК в прошедшем году возбудил свыше 1,1 тыс. уголовных дел о терроризме и экстремизме.