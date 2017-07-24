Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась

Греческий остров Кос вернулся к обычному ритму жизни после землетрясения, произошедшего 21 июля.

Об этом говорится в заявлении генерального консула Греции в Петербурге Панайотиса Беглитиса, поступившем в редакцию «Фонтанки».

Дипломат уведомляет турагентства и граждан, проживающих в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России, которые планируют провести отпуск на острове Кос, о том, что гостиничная и туристическая инфраструктура благодаря наличию противосейсмической защиты не пострадала и функционирует в обычном режиме. Рейсы в аэропорту Коса выполняются по расписанию, а морское сообщение острова с портом Пирей, с островами Додеканес и с побережьем Турции полностью восстановлено.