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24.07.2017 19:31

Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась

Греческий остров Кос вернулся к обычному ритму жизни после землетрясения, произошедшего 21 июля.

Об этом говорится в заявлении генерального консула Греции в Петербурге Панайотиса Беглитиса, поступившем в редакцию «Фонтанки».

Дипломат уведомляет турагентства и граждан, проживающих в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России, которые планируют провести отпуск на острове Кос, о том, что гостиничная и туристическая инфраструктура благодаря наличию противосейсмической защиты не пострадала и функционирует в обычном режиме. Рейсы в аэропорту Коса выполняются по расписанию, а морское сообщение острова с портом Пирей, с островами Додеканес и с побережьем Турции полностью восстановлено.

 


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