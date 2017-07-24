Главный тренер «Зенита» Манчини катается ночью по Неве

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини по ночам гоняет на катере но Неве. Итальянский специалист опубликовал видео с одной из таких водных прогулок в своем твиттере.

This is me in videomaker mode 📹 ... and this is #SaintPetersburg by night.

Wonderful! pic.twitter.com/tqH2KGkSDM — Roberto Mancini (@robymancio) 24 июля 2017 г. Напомним, «Зенит» под руководством Манчини одержал на старте чемпионата России по футболу две победы в двух матчах. 16 и 22 июля были обыграны «СКА-Хабаровск» (2:0) и «Рубин» (2:1).