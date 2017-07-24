«Фонтанка» за 60 секунд – 24 июля

«Звенигородская» и «Спасская» и так самые непопулярные, а теперь метрополитен, похоже, решил вообще выгнать с них всех пассажиров. Сначала там ограничили время работы. А сегодня ввели поголовный досмотр всех, кто «прозвенел» на входе. Эксперимент продолжается.

540 дел на 360 миллионов. Йо-хо-хо! 25 тысяч россиян вложились в кооператив из Петербурга. Тот работал по принципу «МММ» и оставил всех без денег. В офисе фирмы и сейчас продолжают принимать желающих. Ну а почему бы и нет?

Интересная жизнь у банкира Гительсона. Сначала его не дождались на допрос, а сейчас – объявили в федеральный розыск. Уже второй раз.

Референдум – высшее непосредственное выражение власти народа. Так говорится в Конституции. Ну и что – решили в суде и снова отказались рассматривать иск о судьбе Исаакия.

Ремонт – как потоп и два пожара. В доме на Каменноостровском так увлеклись, что обрушили перекрытия. Жильцов пришлось переселить.

Хватит о судах, вот вам культура. Если ходили на выходных на «Оперу – всем», знайте, что помогли организаторам поставить рекорд. Проект посетили 29 тысяч человек.

И о погоде – ничего нового.