За сбыт и хранение в парадной фальшивых денег петербуржцы получили условные сроки

Двоим приятелям удалось потратить поддельные 15 тысяч рублей. Оставшиеся фальшивки петербуржцы хранили на лестнице дома.

Как сообщает петербургская прокуратура, 24 июля Александра Бойченко и Анатолия Карпенко признали виновными в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Обоих горожан приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

В декабре прошлого года горожане приобрели у неустановленного лица 10 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Пятнадцать нарисованных тысяч мужчины потратили в магазинах Ленобласти. Оставшиеся купюры они решили хранить в подъезде одного из жилых домов в Петербурге. Свою вину осужденные признали.