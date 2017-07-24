Умер чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев

Советский спортсмен-мотогонщик, житель Ленинградской области Геннадий Моисеев ушел из жизни 23 июля.

Фото: РОО "Спортивная Мотоциклетная Федерация"

Об утрате 24 июля сообщила Спортивная мотоциклетная федерация. В феврале следующего года Моисееву исполнилось бы 70 лет. Он был трехкратным чемпионом мира по мотокроссу, серебряным призёром чемпионата мира и многократным чемпионом СССР. После окончания спортивной карьеры Моисеев перешёл на тренерскую работу. В 2000 году стал президентом Федерации мотоциклетного спорта России (МФР).

«В самый трудный период внутренних разногласий в организации он сплотил регионы страны и дал новый старт к современному развитию мотоспорта», – отмечают в МФР.