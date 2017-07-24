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18:56 24.07.2017
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24.07.2017 18:46

Задержанную на турецко-сирийской границе шестилетнюю россиянку вернули отцу

Жителю Саратовской области Сергею Уханову передали дочь, задержанную в Турции вместе с полуторагодовалой сестрой, матерью и ее сожителем. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме. О планах в отношении младшей сестры возвращенной девочки не сообщается.

На прошлой неделе отец девочки в видеообращении попросил Кадырова помочь в скорейшем возвращении детей на родину.  14 июля власти Турции задержали его бывшую супругу Светлану и её гражданского мужа с двумя детьми на границе с Сирией, заподозрив пару в желании примкнуть к террористам.

По словам членов семьи, несколько лет назад женщина попала под влияние радикальных исламистов, начала носить хиджаб и запретила дочери ходить в детсад. Все это привело к разводу с первым мужем, а ее гражданским супругом стал мусульманин.


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Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
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24.07.2017 16:04
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В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
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