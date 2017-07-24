Задержанную на турецко-сирийской границе шестилетнюю россиянку вернули отцу

Жителю Саратовской области Сергею Уханову передали дочь, задержанную в Турции вместе с полуторагодовалой сестрой, матерью и ее сожителем. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме. О планах в отношении младшей сестры возвращенной девочки не сообщается.

На прошлой неделе отец девочки в видеообращении попросил Кадырова помочь в скорейшем возвращении детей на родину. 14 июля власти Турции задержали его бывшую супругу Светлану и её гражданского мужа с двумя детьми на границе с Сирией, заподозрив пару в желании примкнуть к террористам.

По словам членов семьи, несколько лет назад женщина попала под влияние радикальных исламистов, начала носить хиджаб и запретила дочери ходить в детсад. Все это привело к разводу с первым мужем, а ее гражданским супругом стал мусульманин.