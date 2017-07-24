«Малага» хочет купить Хави Гарсию у «Зенита»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Хави Гарсия, скорее всего, перейдет в испанскую команду уже этим летом.

Как пишет Estadio Deportivo, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры испанца – «Малага». В отличие от других претендентов на Гарсию, испанцы из Малаги готовы совершить полноценный трансфер. Однако финансовые требования «Зенита» довольно высоки, и стороны еще продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба «Бордо» в начале июля обратилось к «Зениту» с предложением по аренде игрока без права выкупа. За переход спортсмена предлагали 4 млн евро.

Гарсия выступает за «Зенит» с 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешел из «Манчестер Сити».