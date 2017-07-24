В «киберспорте» за государства не болеют

Команда геймеров Gambit Esports выиграла мировой турнир по Counter-Strike. Победа принесла 500 тысяч долларов. «Фонтанка» выяснила у лучших из лучших в цифровой реальности на просторах СНГ, что в киберспорте национальность не важна, игра идет на русском, а троллинг – на казахском.

Counter-Strike Global Offensive — многопользовательская онлайн-игра, которая в последние годы высоко котируется у профессиональных киберспортсменов. «Counter-Strike: Global Offensive – это самая новая версия знаменитой игры, в которую многие из нас играли ещё в школе, – объясняет главный редактор профильного ресурса «CIS:GO», менеджер команды PRO100 Павел Чувашев. – Она является соревновательной уже лет 5 – 6». Ее нельзя назвать пацифистской: основная идея – противостояние террористов и подразделений специального назначения. Однако, как выясняется, в профессиональном киберспорте она успешно объединила игроков, чьи страны сегодня находятся «в контрах».

В составе казахской команды играют казахские игроки, игроки из России и ещё один игрок с Украины. Для наглядности: сейчас в состав команды входят Даниил Тесленко (Zeus), Абай Хасенов (HObbit), Михаил Столяров (Dosia), Даурен Кыстаубаев (AdreN) и Рустем Телепов (mou). В финале турнира, завершившегося в выходные в польском Кракове, Gambit Esports обыграла команду из Бразилии, а на пути к финалу – шведов и датчан. В итоге пятёрка игроков из СНГ завоевала чемпионский титул и получила главный приз в размере 500 000 долларов США. Эксперты говорят, что за последние несколько лет это первая серьезная победа СНГ в истории киберспорта.

Индустрия молодежи

Киберспорт в целом – это уже целая бизнес-индустрия. Чтобы создать команду приличного уровня для мирового топ-10, придется потратить несколько сотен тысяч долларов и пару лет. «Это для начала, – уточняет помощник главного менеджера команды Gambit Esports Константин Карпина. – Потом затраты растут, потому что растет медиааспект, развитие игроков. Конкуренция сейчас очень велика». В киберспорт вовсю вкладываются спонсоры уровня «Adidas», «Audi», «Nike», компьютерные «гиганты» предсказуемо все уже тут. «Больше всего денег тратится на пространство для тренировок, компьютеры, «кухарей» для готовки еды, чтобы игроки могли тренироваться комфортно долгий период времени. Тренировки по 10 – 12 часов в день. Это уматывает, человек как зомби», – раскрывает тайны киберкухни Константин Карпина.

Для профессиональных киберспортсменов это уже стало способом заработка. Как и в реальном спорте, тут есть профессиональные контракты, психологи, массажисты, аналитики. «Уровень больших денег, – поясняет сам чемпион мира, капитан команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко. – Десятки миллионов долларов. А ведь я воровал у родителей 2 доллара в свое время, чтобы сбегать поиграть (в компьютерный клуб, где изначально и зародились командные компьютерные стрелялки. – Прим. ред.). Хотя мама в меня всегда верила и поддерживала, а папа сначала не понимал, что это серьезное дело. Но вовремя увидел, что это будущее. Правда, я пока отшучиваюсь, когда меня спрашивают, буду ли я рад, если моя дочь будет играть, когда подрастёт».

Кстати, Павел Чувашев замечает, что киберспорт из года в год молодеет. «В европейских турнирах есть возрастные ограничения – от 16 лет. А на турнирах чемпионата мира нет ограничений. Есть игроки достойные 14 – 15 лет. Сегодня самому молодому игроку-профессионалу 16 лет». На вопросы об интернет-зависимостях юных кибероманов участники этого рынка отвечают просто: это воспитание.

Сколько можно заработать

В зависимости от уровня, игрок может зарабатывать и сотни тысяч долларов. Правда, это не в России. «В среднем зарплата игроков варьируется от 300 долларов до 20 тысяч долларов в месяц. Последнее – это игроки топовые», – поясняет Павел Чувашев. «Игрок из Америки с фан-базой может в месяц получать сотни тысяч долларов», – добавляет Даниил «Zeus» Тесленко. – Деньги это круто, но я в киберспорте больше 15 лет. И, говоря о победе в конкретном турнире, это была моя глобальная мечта. И она сбылась. Деньги просто бонус. Да, большой, крутой. Но статус турнира круче. На этот турнир приходят десятки тысяч болельщиков. И мы его выиграли. Это что-то нереальное. Я до сих пор под впечатлением. Поспал после игры 3 – 4 часа, столько же, кстати, перед финалом, потому что очень нервничал. Успокоительные пил, во сне проигрывал и выигрывал финал».

Эмоции эмоциями, но деньги все равно постепенно становятся главнее. Даже в виртуальном мире. Павел Чувашев вспомнил, что недавно, как в настоящем футболе, в киберспорте состоялся трансфер на миллион долларов: одна из европейских команд выложила столько за игрока-боснийца. Павел Чувашев вообще считает, что у футбола и киберспорта много аналогий. «Самый престижный турнир футбола – чемпионат мира. В киберспорте турниры именно сборных стран не так престижны. На них приезжают «вторые команды». Настоящие крутые игроки играют за «лубы. Весь год идут турниры для клубов. Самый крутой клубный турнир в футболе – Лига чемпионов. Это всё-таки региональный турнир для европейских клубов. В киберспорте «PGL Major Krakow 2017» – это Лига чемпионов для всего мира», – говорит он.

Киберспорт и нации

Сами игроки отмечают, что в лидеры киберспорта сегодня вырываются игроки из Кореи, Китая, Бразилии, Польши. Однако Даниил Zeus Тесленко считает, что киберспорт в принципе выше национальностей. «Нас он всегда объединял, ребят из СНГ, – задумался он. – Беларусь, Украина, Казахстан, Россия. Мы всегда классно дружили. Да, есть конфликты среди государств, но они на нас не сказались. Мы смогли собрать такую команду и не париться по этому поводу. Мы во время игры говорим иногда на казахском, но я их не понимаю, они троллят меня! А так на русском говорим. Проблемы не в национальностях, а в людях. Видимо, мы хорошие ребята, а не редиски».

Хотя в киберспорте есть и национальные лоббисты. «Есть большие китайские спонсоры, у них главное правило – команда должна состоять только из одной нации, – рассказал помощник главного менеджера команды Gambit Esports. – Там призовой фонд 2 млн. долларов. И китайцы сейчас хотят вернуть такую киберспортивную олимпиаду. Но я считаю, что такой концепт устарел. Киберспорт более интернационален. Не стоит это держать в границах только одной страны».

«Почти все команды нашего региона многонациональные, – отмечает и менеджер команды PRO100 Павел Чувашев. – Где-то один украинец с четырьмя русскими, где-то один русский в украинской команде. Есть сильные ребята из Прибалтики. Киберспорт обогнал большой спорт в том смысле, что здесь не обращают внимания на флаг конкретной страны. Тренировочная база Gambit Esports находится в Киеве в пентхаусе одной из высоток. Сама организация имеет русские корни, но базируется в Лондоне».

Тренировки тренировкам рознь

Еще одна вещь объединяет киберигроков. Правда, более прозаическая, чем духовное единение. Это физическая подготовка. «Большой профессиональный киберспорт губителен для здоровья, – констатирует Павел Чувашев. – Люди многим жертвуют и в физическом, и в социальном плане. Это тяжело морально. Бывают срывы. Есть физические проблемы. Любой, кто работает в офисе, понимает, что значит целый день сидеть за компьютерным столом. Как это влияет на спину».

И хотя сегодня у любой профессиональной команды есть тренажёрный зал, бассейн, зарядка, это не всегда помогает. «За последнее время я поднабрал прилично (вес. –Прим. ред.), так как мы много тренировались. И с настоящим спортом пока не срастается, – честен капитан мировых чемпионов Даниил «Zeus» Тесленко. – 15 – 17 часов в день уходит на команду, только так ты сможешь достичь чемпионства». «В Дании есть Федерация киберспорта, и там правила строгие. Ребята должны ходить в спортзал каждый день по часу. Если так не делают, то штраф», – называет одно из решений проблемы Павел Чувашев.

К слову, если физические нагрузки в киберспорте не у всех в почете, точно так же дело обстоит и с допингом. Что в обычном профессиональном спорте скорее редкость. «Есть турниры, которые заранее предупреждают о допинг-контроле. Меня самого брали, я сдавал анализы, – говорит Даниил «Zeus» Тесленко. – Это контролируется после того, как одна команда из Америки употребляла допинги для ускорения реакции во время игры. Хотя мне кажется, какими бы ни были допинги, важнее как раз трезвый ум».

Игры разума

Игры трезвых умов в виртуальной реальности смотрят, как выясняется, миллионы зрителей. «По СНГ я видел скриншоты из twitter студии, которая вела трансляцию. В пиковый момент у них было 200 000 зрителей онлайн. Суммарно было не менее полумиллиона, – рассказал Павел Чувашев. – Весь чемпионат в СНГ посмотрели около миллиона человек. В мире счёт идёт на миллионы, и сегодня по популярности киберспорт уступает только самым топовым классическим видам спорта – хоккею, баскетболу и футболу (в России на цифровой вариант именно этого вида спорта делают особенную ставку. – Прим. ред.)».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»