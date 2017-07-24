ФАС занялась дорогими презервативами

Федеральная антимонопольная служба России включилась в проработку вопроса ценообразования на барьерные контрацептивы. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики вместе с Роспотребнадзором разрабатывают механизмы для возможности снижения цен на средства механической контрацепции, в число которых входят презервативы, диафрагмы и маточные колпачки. По словам замруководителя ФАС России Андрея Кашеварова, предложения будут представлены в третьем квартале этого года — то есть до конца сентября.

Напомним, 23 июля участник молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловался главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов. В свою очередь, чиновница пообещала передать жалобу в ФАС, что и сделала.