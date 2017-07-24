Судьбу петербургской рекламы решат в Москве

Борьба за петербургский рынок наружной рекламы вышла на федеральный уровень - жалобы операторов к Смольному заинтересовали центральный аппарат ФАС и депутатов Госдумы.

Пока небольшие игроки строят планы на реванш, лидеры рынка опасаются срыва торгов и вмешательства «темных лошадок». Среди последних претендующие на кусок петербургского рекламного пирога московские операторы и эксперты, приложившие руку к поправкам в ГОСТ ГИБДД, которые чуть было не обрушили рекламный рынок обеих столиц.

Федеральная антимонопольная служба запретила Смольному подводить итоги конкурса по наружной рекламе и заключать договоры с победителями, пока не закончит рассмотрение жалоб операторов. Это следует из письма заместителя руководителя ведомства Андрея Кашеварова (есть в распоряжении «Фонтанки») в адрес комитета по печати, который является организатором торгов.

Напомним, Смольный объявил конкурс по наружной рекламе в июне 2017 года впервые после четырехлетнего перерыва. Всего на него выставлены 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей в год.

Ознакомившись с документацией, участники рынка завалили петербургское УФАС жалобами. Комиссия ведомства признала часть из них обоснованными. Комитет пообещал устранить нарушения и продлил на месяц срок приема заявок. Но поскольку поток претензий не прекратился, федеральное ведомство уведомило петербургских коллег, что отныне само будет вести это дело. Как следует из письма ФАС, первое заседание в центральном аппарате состоится 25 июля — за неделю до того, как Смольный рассчитывал прекратить прием заявок. Таким образом, торги, которые не проводились с 2013 года, по всей видимости, в очередной раз будут приостановлены.

Сам антимонопольный орган не видит в сложившейся ситуации ничего из ряда вон выходящего. Как пояснили «Фонтанке» в петербургском УФАС, согласно регламенту, центральный аппарат может забирать на рассмотрение любые обращения. Не исключено, что в данном случае внимание регулятора привлекло как большое количество жалоб, так и наличие обращений игроков из других регионов — к примеру, о возможности нарушения их прав сообщили компании из Москвы и Челябинска.

Смольный тоже сохраняет спокойствие. «Мы готовы принять участие в обсуждении на площадке ФАС и выполнить все предписания антимонопольного ведомства», – заявил глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Но перспективы очередной отсрочки торгов не прокомментировал.

Параллельно с ФАС петербургскими торгами по наружной рекламе заинтересовались народные избранники. Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов 14 июля направил обращение в адрес главы МВД Владимира Колокольцева (есть в распоряжении «Фонтанки»). Парламентарий упрекает Сергея Серезлеева в отсутствии рвения по демонтажу рекламных конструкций, которые были исключены их схемы размещения из-за несоответствия ГОСТу ГИБДД и другим нормативным актам. Конкретных адресов депутат не называет, однако отмечает, что всего в Петербурге остается около 700 конструкций, которые представляют «угрозу жизни и здоровью граждан» и эксплуатируются компаниями «Постер», Russ Outdoor и «Нева Спорт». Около двух месяцев назад тот же Михаил Емельянов сообщал Владимиру Колокольцеву, что опасные конструкции до сих пор не исключены из схемы размещения.

Ранее действия комитета по печати вызвали вопросы у петербургских парламентариев. Так, в конце июня депутат Законодательного собрания от «Партии Роста» Максим Резник обратился к губернатору Георгию Полтавченко с требованием проверить работу Сергея Серезлеева. По его словам, комитет создал правую коллизию, позволяющую компаниям «Постер» и Russ Outdoor потребовать у города возмещения расходов на социальную рекламу на 650 млн рублей.

В комитете по печати называют претензии народных избранников необоснованными. По словам Сергея Серезлеева, всю рекламу, которая не соответствует ГОСТу, убрали из схемы размещения, демонтаж таких конструкций идет по графику. Соответствующее разъяснение на депутатский запрос уже подготовлено и сейчас находится на согласовании у вице-губернатора Александра Говорунова, добавил он. В ГИБДД решили взять паузу. Как следует из ответа, направленного инспекцией на запрос «Фонтанки», проверить законность установки конструкций она сможет только после того, как «схема будет реализована», то есть по ней будут проведены торги.

Участники рынка по-разному отреагировали на сложившуюся комбинацию. Так, представители крупных игроков считают вмешательство депутатов и центрального аппарата ФАС излишними. Замечания к конкурсной документации устранены, а демонтаж выбывших из схемы конструкций идет в плановом режиме, в один голос заявили представители компаний «Волгобалт», Russ Outdoor и «Руан».

В неофициальной беседе лидеры рынка высказывают более серьезные опасения. По их мнению, за шквалом жалоб в ФАС, отправленных от неизвестных на рынке компаний, и атакой по линии депутатских запросов стоит попытка сорвать торги. Причем в этом чувствуется почерк профессионалов. Так, на обсуждениях в петербургском УФАС был замечен экс-владелец московской компании «Реклама Сервис», а ныне председатель комитета «Деловой России» по рекламе Илья Котов. Именно его наряду с советником зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Игорем Иванцовым считают одним из идейных вдохновителей поправок в ГОСТ ГИБДД по рекламе, которые грозили обрушить рынок наружной рекламы Москвы и Петербурга, если бы нормы не были смягчены в последний момент.

По данным «Фонтанки», Илья Котов оказывал юридическую поддержку компании «Стоик», которая ранее жаловалась губернатору и УФАС на то, что ее конструкции необоснованно исчезли из схемы размещения, а власти города проявляют чрезмерное усердие в их демонтаже. Заместитель генерального директора «Стоика» Татьяна Сергевнина не стала отрицать, что компания обратилась к нему за экспертной поддержкой, а также отметила, что выход дела на федеральный уровень дает оператору надежду на реванш. «Возможно, центральный аппарат будет рассматривать проблему более отстраненно», – сказала она.

Однако другие операторы опасаются, что одной поддержкой «Стоика» дело не ограничится. По их мнению, московские эксперты также могут представлять интересы других федеральных компаний, которые сейчас не представлены на петербургском рынке или представлены слабо. В их числе называют компании Gallery, «Лайса», «21 век», «Расвэро». В пользу этого мнения говорит звучавшее на обсуждении в петербургском УФАС предложение провести вместо конкурса аукцион по московской модели, а также призывы демонтировать все имеющиеся конструкции еще до подведения итогов конкурса.

Пока открыто о своем намерении заявила только «Расвэро». Ее жалобу, которую петербургские антимонопольщики сочли необоснованной, 25 июля будет рассматривать центральный аппарат ФАС. А вот остальные три заявителя (ООО «Техмаш», ООО «Престиж-Строй», «СпецАвтоТранс») имеют специализации, далекие от рекламного рынка и вполне могут представлять интересы игроков, которые раньше времени не готовы раскрывать свое инкогнито.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»