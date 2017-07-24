Почему двери и окна - главный кошмар центра Петербурга

Блогер Илья Варламов назвал главной проблемой Северной столицы кирпичного цвета железные двери в зданиях 18-19 века. “Фонтанка” попыталась разобраться, кто в этом виноват и что делать.

Блогер-урбанист Илья Варламов во время очередной поездки в Петербург заметил то, к чему горожане уже почти привыкли, – красно-кирпичные железные двери, то тут, то там инсталлированные в исторические здания. Чиновники и архитекторы соглашаются, что наследие 90-х и начала 2000-х явно не красит город, но сделать ничего не могут и даже признаются в своем бессилии.

«Настоящий позор Питера – это двери! Обычные дешёвые металлические двери, которые можно было бы поставить максимум в котельную на заднем дворе свинофермы, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах эту дверь не увидел», – написал в конце прошлой недели фотограф и урбанист Илья Варламов в своем блоге.

«В Петербурге эти убогие глухие двери поставили по всему городу! Ещё и покрасили в цвет муниципального ржавого говна. Все… Это насколько надо не любить свой город? Это какими варварами надо быть, чтобы в дореволюционные здания ставить это говно? А питерцы привыкли и не замечают. А что? И так сойдёт!» – добавил он, снабдив пост фотографиями, сделанными на улице Якубовича, на Греческом переулке, улице Маяковского, Некрасова, Рубинштейна. По словам Варламова, двери и окна – неотъемлемая часть здания, задумка архитектора. «Когда какой-то нехороший человек (ценз.) меняет окно в здании, он нарушает замысел архитектора, он портит фасад. Ни в одной цивилизованной стране вам не позволят такого», – пишет Варламов.

Собеседники «Фонтанки» с сожалением отмечают, что Варламов прав: двери и окна -не главная проблема сохранения наследия Петербурга, но одна из центральных и важных.

«Исторические двери исчезали на протяжении ХХ века, когда город переживал трудные времена: революция, период 1917-1922 годов, блокада, послевоенное время. Решений поменять исторические двери на современные было много. Люди стихийно бросались на их защиту. Что-то отстоять удалось, но большинство – нет. Сейчас изменить ситуацию сложно из-за неурегулированности юридических вопросов», – считает декан архитектурного факультета СПбГАСУ Сергей Семенцов.

«Оконные переплеты -это эпидемия последних 20 лет. Вместо исторических окон вставляются стеклопакеты. Здания эпохи модерна очень тщательно продумывались архитекторами, но вместо запланированных ими оконных переплетов сейчас – бог знает что. Ответственность за этот самострой несет ГИОП», – уверяет председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры Александр Марголис.

Современные железные двери с домофонами и кодовыми замками появились в Петербурге в начале 2000-х. Как рассказал «Фонтанке» глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов, тогда установка входных дверей в парадные лежала на плечах муниципалов. «Вот у меня в Финляндском округе было 1,5 тысячи подъездов. Это было очень дорогое удовольствие устанавливать там двери. Они еще к тому же попадали на наш баланс и обслуживание. Никаких норм не было, делали так, как нам казалось нужным». По словам Беликова, тогда, в конце 1990-х – начале – 2000-х у людей не было денег, и муниципальная программа была чем-то вроде экстренной помощи. В 2008 году изменился Жилищный кодекс, и установка дверей стала бременем собственников жилья и управляющих компаний. «Сейчас у людей деньги есть, двери уже и стеклянные ставят, и антивандальные», – говорит муниципал.

«Фонтанка» попыталась разобраться с алгоритмом, который нужно пройти собственникам жилья и управляющим компаниям, чтобы установить дверь или заменить оконный проем, однако чиновники из разных ведомств путались в показаниях: из комитета по градостроительству и архитектуры посылали в административную инспекцию, оттуда – в жилищную, там рекомендовали снова КГА. В общих чертах ситуация обстоит так. Если речь идет о жилом помещении в здании-памятнике, то проект должны согласовать в КГИОПе. Если здание не имеет такого статуса, то нужно идти в КГА или пользоваться уже предписанными ими нормами.

Так, например, согласно приказу КГА от 2009 года, в фасады, окрашенные в тёплые тона (жёлтые, красные, розовые, оранжевые) или облицованные плиткой теплых тонов без окраски, можно инсталлировать окна коричневого цвета (номер колера указан в постановлении). Малоэтажные жилые здания с архитектурными деталями белого цвета на фасаде допускают только белые рамы. Также только белые разрешены в дворах-колодцах. С временными вывесками (которые также не красят исторические фасады) – это к комитету по печати. Что касается переоборудования фасада под коммерческие цели, то это опять в КГА, где должны согласовать проект. Контролировать работы сделанные или не сделанные должны в КГИОП, администрациях районов, различных инспекциях. Впрочем, как признаются чиновники руки до этого у них не доходят:

«Я согласен с Ильей Варламовым: эти двери — пережиток 90-х. Конечно, когда идет речь об исторических зданиях, их установка требует согласования, этим занимаются управляющие организации. К сожалению, отследить все несогласованные или самовольно установленные двери КГИОП не в состоянии. Но в первую очередь -это ответственность жителей конкретного дома и их Жилкомсервиса. Управляющие компании мы и так постоянно штрафуем за различные нарушения», – сообщил «Фонтанке» глава КГИОП Сергей Макаров.

К слову, он был единственным из представителей ведомств, кто сознался в том, что несет ответственность за контроль над тем, что происходит с обликом города вплоть до мельчайших деталей. Представители других комитетов и инспекций предложили либо обратиться в соседнее ведомство, либо попросили отправить запрос, чтобы изучить ситуацию.

«Фонтанка» обратилась в несколько компаний, которые осуществляют замену окон и дверей с вопросом о том, кто должен заниматься прохождением процедур согласования с властями. «Это ответственность собственника, мы лишь осуществляем работы», - хором ответили предприниматели.

Вывод из этого можно сделать двойственный: главный кошмар Петербурга – и ужасные железные двери и разные окна, и бюрократия, которой легче пренебречь и скорректировать вид дома без каких-либо согласований, ведь все равно никто не оштрафует.

А еще одна проблема – сами петербуржцы, которые, как выяснила "Фонтанка", считают. что важнее – функциональность двери, а не красота.

А как думаете вы?

Ваше мнение Какими должны быть двери домов в историческом центре Петербурга? - Красивыми - Функциональными и неприступными - Нужно совместить и красоту, и защиту

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»