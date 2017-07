Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург

24.07.2017 18:01

Имя Александра Васильева известно не многим. Между тем, он был одним из первых российских авиаторов. И уж точно первый, кто совершил авиаперелет по маршруту Петербург - Москва - Петербург. Подробнее об этом легендарном человеке рассказывает штатный архивариус интернет-канала [Фонтанка.Офис] Константин Ранкс.

24 июля. Сегодня прекрасный повод вспомнить о мировом рекорде, который установил российский авиатор Александр Васильев. Вы слышали эту фамилию? Скорее всего нет. А ведь этот человек не просто был мировым рекордсменом, но и одним из лучших инструкторов французской самолетостроительной фирмы «Блерио».

Если вы хотите почувствовать, какой в мире царил ажиотаж вокруг авиации всего 108 лет — посмотрите прекрасную британскую комедию 1965 года Those Magnificent Men in Their Flying Machines, которая вышла в СССР как «Воздушные приключения». Время создания фильма от времени действия отделяло всего 45 лет, еще были живы участники первых авиагонок, и, кстати — еще не боялись строить смешные расчалочные самолеты и летать на них.

В 1909 году сам Луи Блерио на моноплане «Блерио-11» перелетел пролив Ла Манш, покрыв более 36 километров. Это дало толчок целой лавине всевозможных авиаперелетов. И вот, летом 1911 года в России было принято решение о перелете по маршруту Петербург-Москва.

23 июля в небо взлетело 9 самолетов различных фирм. 24 июля в Москве благополучно приземлился единственный аэроплан — Блерио-11, пилотируемый Александром Васильевым. Он преодолел расстояние в 725 километров за 24 часа и 41 минуту, при этом непосредственно в воздухе он был всего 9 часов и 30 минут. Дело в том, что пролетев 677 километров, и установив новый мировой рекорд по дальности перелета Васильев пошел на посадку, и продолжил полет уже утром следующего дня.

Васильева ждала приветственная телеграмма Императора и восторги публики. Сейчас трудно даже себе представить, что это было за время — рекорды ставились и бились буквально каждые несколько месяцев, открывались все новые фигуры пилотажа, создавались все новые самолеты.

Васильев не почивал на лаврах, и удивлял публику все новыми полетами. Таким был полет в Закавказье, из Гянджи в Тбилиси. Это был сложный полет над гористой местностью, первый в истории Грузии. Сам Блерио был в восторге, прочитав о достижениях своего ученика и подарил Васильеву новейшую модель своей фирмы. В 1913 году Васильев совершает перелет «Петербург-Москва-Петербург», во время которого летное время в обе стороны чуть превышало 10 часов.

Васильев погиб во время Первой Мировой войны, в австро-венгерском плену. До этого он оставил интересные заметки, в которых отмечал важность авиатранспорта вообще, но для России — особенно. При этом аэротранспорт в представлении Васильева — это и те самолеты, которые перевозят всего несколько человек, и могут сесть на любое поле, что свяжет между собой не только крупные центры, но и даже отдаленные деревеньки.

Возможно именно такие самолеты и решили бы проблему дорог в России.

Все выпуски программы Nota Bene доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].