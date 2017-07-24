Как Петербург на МАКСе Путина удивлял

Еще
22:05 24.07.2017
Пришлите свою новость!
22:00
«Метрострой» починит протекшую крышу стадиона на Крестовском по гарантии
21:52
В Кемеровской области горняки эвакуируются из-за выброса газа на шахте
21:36
Водоканал собирается рекультивировать два накопителя полигона «Северный»
21:28
Лавров заподозрил «массовый психоз» среди американских политиков
21:17
Единственный вернувшийся из Крыма украинский корабль ремонтирует команда
21:08
Глава СК предложил блокировать экстремистские сайты без решения суда
20:44
Сарсания: вопрос по переходу в «Зенит» Ригони решится в ближайшие дни
20:17
«Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио
19:49
Задержанного в Донбассе россиянина подозревают в создании террористической группы
19:42
Бастрыкин считает нужным блокировать экстремистские сайты без решения суда
19:35
Главный тренер «Зенита» Манчини катается ночью по Неве
19:31
Генконсул Греции в Петербурге: Обстановка на Косе после землетрясения стабилизировалась
19:17
«Фонтанка» за 60 секунд – 24 июля
19:14
За сбыт и хранение в парадной фальшивых денег петербуржцы получили условные сроки
19:09
Умер чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев
18:46
Задержанную на турецко-сирийской границе шестилетнюю россиянку вернули отцу
18:41
Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»
18:33
«Малага» хочет купить Хави Гарсию у «Зенита»
18:22
ФАС занялась дорогими презервативами
18:01
Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург
17:59
Регистрацию автомобилей реформируют: номерами будут торговать на аукционах
17:54
«Оперу — всем» услышало рекордное число человек
17:46
Петербурженка заплатит 30-тысячный штраф за избиение терапевта на курорте
17:44
Джордж Мартин выпустит новые книги о мире «Игры престолов»
17:41
Посол Польши в РФ: Закон о декоммунизации запретит снос памятников красноармейцам
17:39
Рэйф Файнс замечен у Вагановского училища
17:28
Меркель и Макрон назвали недопустимыми заявления о создании «Малороссии»
17:11
Россиянка лишилась более 20 кг финского сыра на границе
16:54
Молло оказался не нужен Манчини
16:46
Улицу Савушкина ограничат для ремонта трамвайных путей
16:40
Сайт движения «Свободная Ингрия» заблокирован
16:36
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
16:35
Россияне доплатят сотовым операторам еще 5% за связь — из-за штрафов Евросоюза
16:28
Минстрой: Компенсационный фонд дольщиков начнет работать осенью
16:11
Движение на Дальневосточном ограничат на несколько недель
15:59
«Звенигородская» и «Спасская» работают с перебоями из-за поголовного досмотра
15:43
Петербуржец задушил мать и сжёг тело в мусорном баке на Луначарского
15:37
Совфед притормозил закон о платном авиабагаже
15:34
Банкир Гительсон объявлен в розыск
15:24
Смольный получил семь предупреждений от УФАС за контракты без торгов
15:20
Обидевшие полицию петербуржцы отправились в колонию строгого режима
15:20
Microsoft откажется от графического редактора Paint
15:00
На этой неделе полиция Финляндии будет ловить пьяных за рулем
14:54
Перекур на борту самолёта обойдется петербуржцу в серьезную сумму
14:42
СМИ: ФРГ предложила расширить санкции ЕС против России из-за турбин Siemens в Крыму
14:28
Петербургская Публичка начала разрабатывать концепцию развития
14:24
Россиянин вырастил в животе 37-килограммовую липосаркому
14:22
Гостя Петербурга обвинили в хищении полутонны крышек от люков
14:15
В Петербурге провели собрание собственников жилья с умершим секретарем
14:11
В Швейцарии человек с бензопилой напал на прохожих: пятеро раненых
14:02
Математика Богатова перевели из СИЗО под домашний арест
13:51
МЧС прогнозирует грозы и туман в Петербурге
13:38
Суд отказался рассматривать иск об отказе проведения референдума по Исаакию
13:29
Отдых на даче закончился для петербурженки потерей машины за 5 миллионов
13:14
Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА
13:04
В Госдуму внесен законопроект о наказании за нематериальную взятку
12:59
СМИ: Полузащитник Ригони в среду подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом»
12:54
Московский штаб Навального остался без офиса и кочует по антикафе
12:36
СМИ: Сотрудник ФСИН разбился, выпав из окна здания Минюста
12:21
В Юнтолово достраивают школу
12:20
В Таврическом саду пройдёт благотворительная «Тропическая вечеринка»
12:08
«Мегафон»: Отменить роуминг в России за две недели невозможно
11:59
Похитителей министра ЖКХ в Дагестане задержали при получении 30 миллионов выкупа
11:37
Петржела: Никто из игроков «Зенита» не поздравил меня с днем рождения
11:33
СМИ: Москвичи предлагают обеспечить мобильную связь между станциями метро Петербурга
11:11
МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
10:54
Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности
10:40
Прерванный сон петербурженки обошёлся коллекторам в 50 тысяч
10:35
В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
24.07.2017 19:14
17 Комментариев

Как Петербург на МАКСе Путина удивлял

Беспилотники для мониторинга лесов, центр обслуживания МиГов на Гоа - петербургские предприятия вернулись с авиасалона в Жуковском с миллиардными контрактами.
Как Петербург на МАКСе Путина удивлял
Официальный сайт Группа Кронштадт

МАКС-2017 обогнал по рекордам выставку двухлетней давности: организаторы насчитали 452 тысячи гостей (в 2015-м – 405 тысяч), общий объем заключенных соглашений в 394 млрд рублей (два года назад — 350 млрд) и 880 компаний-участниц. Из них 58 — из Санкт-Петербурга. «Фонтанка» позвонила почти всем и попросила рассказать, что они показывали потенциальным клиентам, чем удивляли президента Владимира Путина, который ходил по стендам, и с каким профитом вернулись в Северную столицу.

На выставке собрался весь свет авиационной промышленности города: завод «ОДК–Климов» – ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА), стратегический Обуховский завод, десятки профильных НИИ и частных компаний, предлагающих услуги и разработки в области приборостроения, электроники и авиации. 

Но сказать, что на МАКСе было 58 стендов из Петербурга, нельзя. Многие регистрировали сразу несколько своих юрлиц, как, например, Группа «Кронштадт», как минимум 4 структуры которой есть в списке официальных участников. Предприятия из состава Ростеха или Росэлектроники экспонировались на стендах родных госкорпораций. Некоторые компании и вовсе признались, что только прислали в Жуковский своих представителей, без оформления отдельного пространства. А зарегистрированное в Саратовской области АНО ДО «АЭРОКЛУБ «ГАГАРИН» и вовсе, похоже, записали 58-м участником от Петербурга по ошибке.

Беспилотники 

Дочка АФК «Системы» петербургская Группа «Кронштадт», которая разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БЛА) и робототехнику, показала на МАКСе новейшую разработку – комплекс воздушной разведки с БЛА «Орион-Э», способный летать на расстояния более 500 км. Ранее у России таких аппаратов не было. После демонстрации возможностей БЛА на виртуальном поле боя им заинтересовались иностранные клиенты, и было подписано соглашение с «Рособоронэкспортом» для продвижения беспилотника за границей.

«Демонстрация КБЛА «Орион-Э» вызвала большой интерес иностранных партнеров и потенциальных заказчиков, и подписание соглашения с АО «Рособоронэкспорт» является важнейшим этапом успешного продвижения нового высокотехнологичного российского продукта на мировой рынок», — прокомментировал генеральный  директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян.

Еще два соглашения «Кронштадт» подписал с Segezha Group, одним из крупнейших в России лесопромышленных холдингов, и АО «Башкирской электросетевой компанией». Для них будут разработаны системы мониторинга с использованием БЛА и аэросъемки. В ближайшее время БЛА компании испытают на пилотном участке линий электропередачи в Башкирии. Стоимость контрактов не раскрывается.

Двигатели

Петербургский разработчик двигателей «Климов», сейчас входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), представил на МАКСе целую серию новых движков. Модернизированный турбореактивный двигатель РД-33МК для самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, а также МиГ-35, который поступит на вооружение только в 2020 году, а также два вертолетных двигателя – для вертолетов Ми-171А2 и новейшего Ми-38. 

Итог экспозиции – два соглашения. Одно – трехстороннее, между АО РСК "МиГ", АО "ОДК-Климов" и ОАО «Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ).

«Соглашение подразумевает более тесное сотрудничество в части разработки новых самолетов, а также развития проекта МиГ-35», – пояснил генеральный директор РСК «Миг» Илья Тарасенко.

Второе — генеральное соглашение между ОДК и холдингом «Вертолеты России», определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей до 2022 года на общую сумму свыше 75 млрд рублей. 

Путин

А уголок петербургского НИИ "Феррит-Домен", который более 50 лет разрабатывает микроволновые и магнитомягкие материалы, стал частью программы президента Владимира Путина на выставке. На стенде Росэлектроники президенту презентовали радиопоглощающий уголок крыла самолета, созданный из материалов НИИ. 

– Это новая технология, позволяющая снизить уровень заметности самолета, – пояснил собеседник «Фонтанки» из НИИ. – Владимир Владимирович к нам подошел, потрогал, посмотрел. Доклад делал глава Росэлектроники. Мы 10 лет разрабатывали эту технологию. Она имеет двойное назначение — может использоваться для экранирования кабинетов физиотерапии в больницах или на транспорте, например, для того, чтобы персонал судов, которые катают туристов по рекам в Петербурге, не получал облучение от судового радара.

Разработка вызвала большой интерес не только у президента, но и у специалистов, но какие соглашения были заключены по ней, собеседник раскрыть отказался, сославшись на вероятные проблемы с охраной гостайны.

Сервис МиГов на Гоа

Еще одна питерская компания, АО «Корпорация Аэрокосмическое оборудование» (КАО), которая входит в концерн "Радиоэлектронные Технологии" (КРЭТ), заключила на МАКСе соглашение с индийской «Авиатех Энтерпрайзес Пвт Лтд» об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию радаров «Жук» для самолетов МиГ-29К. Располагаться сервисный центр будет не где-нибудь, а у места непосредственного базирования самолетов — на Гоа. 

«Центр будет включать в себя комплекс диагностического и ремонтного оборудования. Цель проекта – обеспечить работоспособность радаров на уровне не менее 90%», – пояснили на предприятии.

Пятисоткилограммовые вертолеты

Петербургское НПП «Радар» провело на выставке эффектную презентацию беспилотных вертолетов БПВ–500. Их показывали на пристани, на базе катера «Буран». Такой вертолет может нести груз до 180 кг, что позволяет успешно применять его в поисково-спасательных операциях. В зону бедствия он может принести плот, продукты питания или любое другое оборудование. 

avia.pro
avia.pro

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Также был показан вертолет «Бриз», взлетная масса которого 37 кг, а грузоподъёмность – 8 кг. Его используют для мониторинга нефте- и газопроводов, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых. МЧС с его помощью проводит поисково-спасательные операции, – пояснили в компании.  

«Оба вертолета фактически полностью состоят из комплектующих отечественного производства», – отметили в НПП.

Антенные комплексы без фундаментов

Петербургская компания АО "Техномарин" показывала новейшие разработки радиостанций на стенде своего клиента — концерна «Алмаз-Антей».

– Наша новая радиостанция, которую мы показывали, не требует никаких фундаментов — она может быть установлена на специальной платформе; соответственно, не потребуется согласование для установки, что в некоторых случаях может затягиваться до нескольких лет. Комплекс уже был успешно испытан в Сибири. К нам много подходили, его активно фотографировали, – рассказал «Фонтанке» представитель «Техномарина».

Первым делом самолеты

Крупнейшими же сделками авиасалона, как сообщили в пресс-службе МАКСа, стали поставки не отдельных авиационных компонентов, а покупка полноценных самолетов и вертолетов.

Например, твёрдый контракт на поставку 20 самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии». Или контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолётов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14.

Лизинговая компания «Ильюшин финанс Ко.» помимо контракта с Red Wings заключила соглашения о намерениях с авиакомпаниями «ВИМ-АВИА», «Алроса» и «Саратовские авиалинии», перевозчики рассчитывают приобрести в операционный лизинг 27 самолётов МС-21. Кроме того, три МС-21 планирует эксплуатировать авиакомпания «Ангара». Авиакомпания «Азимут» также выразила намерение приобрести четыре Sukhoi Superjet 100.

Соглашение, предполагающее приобретение до 50 самолётов Ил-114-300, заключила с ОДК Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Также ГТЛК подписала соглашения о приобретении 12 вертолётов Ми-8АМТ, шести Ми-171 и 12 «Ансат». Два «Ансата» в 2018 году получит компания «Русские вертолётные системы». Заказчики из Китайской Народной Республики договорились о приобретении 13 вертолётов российского производства, включая четыре Ми-171, два Ка-32А11ВС и семь «Ансат».

В общем, для вхождения в ТОП выставки по сделкам Петербургу опять не хватило небольшого авиационного завода.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (17)
lyolik
24 июля 2017 г. 21:53
ТеКС:
Как же вы без Дня ВМФ?)))
Я чуть позже отмечаю...)
ТеКС
24 июля 2017 г. 21:51
lyolik, пока держут...)))Как же вы без Дня ВМФ?)))
rybalka
24 июля 2017 г. 21:49
ТеКС: В беспилотном автоматическом режиме )) Вот Вам смешно, а фотка-то какая страшная!!! Пар весь такой радиоактивный-радиоактивный... аж светится
lyolik
24 июля 2017 г. 21:49
ТеКС:
Перестанут как в 90-е, пойду водку лить...)))
Уже идите, тренируйтесь....(
Обыватель
24 июля 2017 г. 21:45
Цель проекта – обеспечить работоспособность радаров на уровне не менее 90%", – пояснили на предприятии. Это о сервисном центре на Гоа. По некоторым сведениям боеготовность российских самолетов, втюханных Индии, держится на уровне 40%, вот для того, чтобы поднять этот уровень и создается центр. По радарам пытаются довести до 90%, а что по движкам, авионике, системам управления, и пр.? В итоге доведут процент годных до 50% и объявят очередную великую победу...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00

В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi

Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
19.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации

Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
18.07.2017 17:06

Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»

В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бастрыкин считает нужным блокировать экстремистские сайты без решения суда
Как Петербург на МАКСе Путина удивлял
Россияне доплатят сотовым операторам еще 5% за связь — из-за штрафов Евросоюза
Microsoft откажется от графического редактора Paint
СМИ: Москвичи предлагают обеспечить мобильную связь между станциями метро Петербурга
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Минкульт предложил обложить авторским сбором «умные» часы
Для российской армии создают конвертопланы
Анонимайзерам запретили разрешать
РФ стала лидером по числу запросов на удаление данных в Google
Как Петербург на МАКСе Путина удивлял
Анонимайзерам запретили разрешать
Пять процентов в пакет Яровой
5G защитит Петербург от абонентов
Естественный отбор нам больше не друг
iPhone лучше танка
Вирус Petya боится прививок
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Telеgram принял вызов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»

Александр Васильев (1882—1918) — один из первых пилотов-авиаторов в России.

Рекорды Васильева и первый авиаперелет Москва - Петербург

читатель "Фонтанки"

Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА

Новости компаний
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Tele2
14.07.2017 10:25
Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»
Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
КЕЙ
14.07.2017 08:00
Борьба интерфейсов: КЕЙ объяснил, как «подружить» несовместимые стандарты
Увеличение количества стандартов аудио- и видеокабелей привело к тому, что многие разъемы являются физически несовместимыми друг с другом.
Tele2
12.07.2017 15:05
Tele2 запускает бесконтактное пополнение счета через Apple Pay
Tele2 расширяет возможности пополнения баланса: теперь с помощью технологии Apple Pay легко оплатить услуги связи на сайте оператора. Для этого владельцам iPhone, iPad и других устройств Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
key.ru
12.07.2017 09:00
КЕЙ обновил мобильную версию интернет-магазина
Офлайн и онлайн сегодня тесно переплетаются друг с другом, образуя новую цифровую среду существования для пользователей.
КЕЙ
10.07.2017 08:00
КЕЙ рассказал, какие видеокарты подходят для добычи криптовалют
Курсы цифровых валют - биткоина (Bitcoin) и Эфира (Ethereum) - продемонстрировали колоссальный рост стоимости в 2017 году и, несмотря на незначительную потерю в цене в июне, продолжают приковывать к себе пристальное внимание общественности и финансовых экспертов.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.