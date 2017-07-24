Как Петербург на МАКСе Путина удивлял

Беспилотники для мониторинга лесов, центр обслуживания МиГов на Гоа - петербургские предприятия вернулись с авиасалона в Жуковском с миллиардными контрактами.

МАКС-2017 обогнал по рекордам выставку двухлетней давности: организаторы насчитали 452 тысячи гостей (в 2015-м – 405 тысяч), общий объем заключенных соглашений в 394 млрд рублей (два года назад — 350 млрд) и 880 компаний-участниц. Из них 58 — из Санкт-Петербурга. «Фонтанка» позвонила почти всем и попросила рассказать, что они показывали потенциальным клиентам, чем удивляли президента Владимира Путина, который ходил по стендам, и с каким профитом вернулись в Северную столицу.

На выставке собрался весь свет авиационной промышленности города: завод «ОДК–Климов» – ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА), стратегический Обуховский завод, десятки профильных НИИ и частных компаний, предлагающих услуги и разработки в области приборостроения, электроники и авиации.

Но сказать, что на МАКСе было 58 стендов из Петербурга, нельзя. Многие регистрировали сразу несколько своих юрлиц, как, например, Группа «Кронштадт», как минимум 4 структуры которой есть в списке официальных участников. Предприятия из состава Ростеха или Росэлектроники экспонировались на стендах родных госкорпораций. Некоторые компании и вовсе признались, что только прислали в Жуковский своих представителей, без оформления отдельного пространства. А зарегистрированное в Саратовской области АНО ДО «АЭРОКЛУБ «ГАГАРИН» и вовсе, похоже, записали 58-м участником от Петербурга по ошибке.

Беспилотники

Дочка АФК «Системы» петербургская Группа «Кронштадт», которая разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БЛА) и робототехнику, показала на МАКСе новейшую разработку – комплекс воздушной разведки с БЛА «Орион-Э», способный летать на расстояния более 500 км. Ранее у России таких аппаратов не было. После демонстрации возможностей БЛА на виртуальном поле боя им заинтересовались иностранные клиенты, и было подписано соглашение с «Рособоронэкспортом» для продвижения беспилотника за границей.

«Демонстрация КБЛА «Орион-Э» вызвала большой интерес иностранных партнеров и потенциальных заказчиков, и подписание соглашения с АО «Рособоронэкспорт» является важнейшим этапом успешного продвижения нового высокотехнологичного российского продукта на мировой рынок», — прокомментировал генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян.

Еще два соглашения «Кронштадт» подписал с Segezha Group, одним из крупнейших в России лесопромышленных холдингов, и АО «Башкирской электросетевой компанией». Для них будут разработаны системы мониторинга с использованием БЛА и аэросъемки. В ближайшее время БЛА компании испытают на пилотном участке линий электропередачи в Башкирии. Стоимость контрактов не раскрывается.

Двигатели

Петербургский разработчик двигателей «Климов», сейчас входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), представил на МАКСе целую серию новых движков. Модернизированный турбореактивный двигатель РД-33МК для самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, а также МиГ-35, который поступит на вооружение только в 2020 году, а также два вертолетных двигателя – для вертолетов Ми-171А2 и новейшего Ми-38.

Итог экспозиции – два соглашения. Одно – трехстороннее, между АО РСК "МиГ", АО "ОДК-Климов" и ОАО «Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ).

«Соглашение подразумевает более тесное сотрудничество в части разработки новых самолетов, а также развития проекта МиГ-35», – пояснил генеральный директор РСК «Миг» Илья Тарасенко.

Второе — генеральное соглашение между ОДК и холдингом «Вертолеты России», определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей до 2022 года на общую сумму свыше 75 млрд рублей.

Путин

А уголок петербургского НИИ "Феррит-Домен", который более 50 лет разрабатывает микроволновые и магнитомягкие материалы, стал частью программы президента Владимира Путина на выставке. На стенде Росэлектроники президенту презентовали радиопоглощающий уголок крыла самолета, созданный из материалов НИИ.

– Это новая технология, позволяющая снизить уровень заметности самолета, – пояснил собеседник «Фонтанки» из НИИ. – Владимир Владимирович к нам подошел, потрогал, посмотрел. Доклад делал глава Росэлектроники. Мы 10 лет разрабатывали эту технологию. Она имеет двойное назначение — может использоваться для экранирования кабинетов физиотерапии в больницах или на транспорте, например, для того, чтобы персонал судов, которые катают туристов по рекам в Петербурге, не получал облучение от судового радара.

Разработка вызвала большой интерес не только у президента, но и у специалистов, но какие соглашения были заключены по ней, собеседник раскрыть отказался, сославшись на вероятные проблемы с охраной гостайны.

Сервис МиГов на Гоа

Еще одна питерская компания, АО «Корпорация Аэрокосмическое оборудование» (КАО), которая входит в концерн "Радиоэлектронные Технологии" (КРЭТ), заключила на МАКСе соглашение с индийской «Авиатех Энтерпрайзес Пвт Лтд» об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию радаров «Жук» для самолетов МиГ-29К. Располагаться сервисный центр будет не где-нибудь, а у места непосредственного базирования самолетов — на Гоа.

«Центр будет включать в себя комплекс диагностического и ремонтного оборудования. Цель проекта – обеспечить работоспособность радаров на уровне не менее 90%», – пояснили на предприятии.

Пятисоткилограммовые вертолеты

Петербургское НПП «Радар» провело на выставке эффектную презентацию беспилотных вертолетов БПВ–500. Их показывали на пристани, на базе катера «Буран». Такой вертолет может нести груз до 180 кг, что позволяет успешно применять его в поисково-спасательных операциях. В зону бедствия он может принести плот, продукты питания или любое другое оборудование.

Также был показан вертолет «Бриз», взлетная масса которого 37 кг, а грузоподъёмность – 8 кг. Его используют для мониторинга нефте- и газопроводов, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых. МЧС с его помощью проводит поисково-спасательные операции, – пояснили в компании.

«Оба вертолета фактически полностью состоят из комплектующих отечественного производства», – отметили в НПП.

Антенные комплексы без фундаментов

Петербургская компания АО "Техномарин" показывала новейшие разработки радиостанций на стенде своего клиента — концерна «Алмаз-Антей».

– Наша новая радиостанция, которую мы показывали, не требует никаких фундаментов — она может быть установлена на специальной платформе; соответственно, не потребуется согласование для установки, что в некоторых случаях может затягиваться до нескольких лет. Комплекс уже был успешно испытан в Сибири. К нам много подходили, его активно фотографировали, – рассказал «Фонтанке» представитель «Техномарина».

Первым делом самолеты

Крупнейшими же сделками авиасалона, как сообщили в пресс-службе МАКСа, стали поставки не отдельных авиационных компонентов, а покупка полноценных самолетов и вертолетов.

Например, твёрдый контракт на поставку 20 самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии». Или контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолётов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14.

Лизинговая компания «Ильюшин финанс Ко.» помимо контракта с Red Wings заключила соглашения о намерениях с авиакомпаниями «ВИМ-АВИА», «Алроса» и «Саратовские авиалинии», перевозчики рассчитывают приобрести в операционный лизинг 27 самолётов МС-21. Кроме того, три МС-21 планирует эксплуатировать авиакомпания «Ангара». Авиакомпания «Азимут» также выразила намерение приобрести четыре Sukhoi Superjet 100.

Соглашение, предполагающее приобретение до 50 самолётов Ил-114-300, заключила с ОДК Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Также ГТЛК подписала соглашения о приобретении 12 вертолётов Ми-8АМТ, шести Ми-171 и 12 «Ансат». Два «Ансата» в 2018 году получит компания «Русские вертолётные системы». Заказчики из Китайской Народной Республики договорились о приобретении 13 вертолётов российского производства, включая четыре Ми-171, два Ка-32А11ВС и семь «Ансат».

В общем, для вхождения в ТОП выставки по сделкам Петербургу опять не хватило небольшого авиационного завода.