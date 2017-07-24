Посол Польши в РФ: Закон о декоммунизации запретит снос памятников красноармейцам

В ответ на волну возмущения и опасений по поводу закона о запрете пропаганды коммунизма в Польше дипломат рассказал, что документ призван не разрешить снос, а наоборот – защитить мемориалы и памятники воинам.

«Такая интерпретация, что мы не чтим память советских солдат, их героизм во время Второй мировой, неверна и не основана на фактах. Ни в коем случае не надо понимать, что снос памятников будет автоматическим, что всё, что было создано, что касается советской армии, будет снесено. Мы полностью исключаем из него места захоронения, мемориальные места. Решение не может приниматься произвольно или со ссылкой на общую норму. Должно быть экспертное заключение», – цитирует посла Польши в России Влодзимежа Марчиняка радиостанция «Говорит Москва».

«На самом деле имеется в виду пропаганда коммунизма и других тоталитарных систем. Закон в таком содержании был принят год тому назад, сейчас были приняты поправки. Их цель – уточнить процедуры принятия решений, в частности, в отношении памятников. Это очень важное нововведение – чтобы снять все опасения о демонтаже памятников на кладбищах и в мемориальных местах, в поправках именно это запрещается. Этот закон очень уточняет и заужает степень применения его на практике.

Я должен сказать, что в Польше есть около 1900 кладбищ и мемориальных мест в честь советских солдат, павших в бою, или умерших в концлагерях, или убитых в немецких лагерях пленных. Они полностью сооружены за польские средства, они ремонтируются и обновляются, если это нужно. Мы создаем новые кладбища. Недавно мы нашли новые останки в западной части Польши, и было сооружено новое кладбище», – объяснил дипломат.

По словам Марчиняка, все новые захоронения делаются с соблюдением воинских почестей, а старые находятся под защитой государства и не могут быть разрушены или перемещены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неделю назад президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. 24 июля стало известно, что Совфед обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять ответные меры в связи с нарушением польской стороной договора между РФ и Польшей о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года.