Меркель и Макрон назвали недопустимыми заявления о создании «Малороссии»

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на переговорах лидеров стран «нормандской четверки» 24 июля отметили недопустимость заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой «Малороссии».

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины Петра Порошенко. Телефонный разговор Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Макрона состоялся 24 июля.

В рамках разговора в формате «нормандской четверки» были заслушаны отчёты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга. Они доложили о том, как обеспечивается режим прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта – этот вопрос очень волнует Порошенко.

Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации наблюдателями, говорится в сообщении украинского президента.

Лидеры обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учётом серьёзных сбоев с реализацией минских договорённостей, сообщается на официальном сайте президента РФ.

Участники беседы условились о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне. Так, во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств «нормандского формата».

Встречами в «нормандском формате» принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.