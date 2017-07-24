Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних. А если вы на даче – наоборот – проследить за городской квартирой. У читателей "Фонтанки" есть шанс получить умную систему в подарок.

Расскажи нам свою дачную историю – выиграй высокотехнологичную систему. «Фонтанка» приедет на вашу дачу и снимет про вас сюжет. Условия участия в конкурсе «Умная дача на удачу» здесь.

Компания МегаФон представляет экосистему умных устройств Life Control. Система Life Control позволяет управлять домом и защитить дачный участок, загородный дом или городскую квартиру.

Экологичная система Life Control включает в себя несколько различных устройств, объединённых в одну систему:

Умная розетка – удаленный контроль над электроприборами

Умная Wi-Fi-камера – видео из дома в любой момент

Умный датчик дыма – минимизирован риск пожара

Умный датчик открытой двери или окна – следит за окнами и дверьми

Умный датчик движения – фиксирует несанкционированное движение

Умный датчик протечек воды – сообщает о проблемах с трубами

Умный датчик качества воздуха – проверяет, чем вы дышите

Умный датчик по уходу за растениями – не даст цветам завянуть

Умная лампа – освещение разного типа и интенсивности по желанию

Фитнес-трекер – мониторинг активности и сна

Геотрекер с SIM-картой – определит, где ребенок, собака или велосипед

Контроль над их работой, любые настройки, можно производить из мобильного приложения Life Control на смартфоне или из личного кабинета на сайте Life Control.

Все устройства подключаются к электронному Центру управления. Электронный мозг Life Contorl – это интеллектуальный хаб, который объединяет все умные устройства Life Control в одну сеть, обрабатывает поступающую информацию и служит для двусторонней связи между ними и пользователем.

Умные устройства Life Control можно приобретать по отдельности. Система не требует специального монтажа и доступна по цене.