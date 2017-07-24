Молло оказался не нужен Манчини

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло переведен в «Зенит-2» — вторую команду клуба, выступающую в Футбольной национальной лиге, втором по силе дивизионе российского футбола.

Как стало известно «Фонтанке», игрок оказался не нужен главному тренеру Роберто Манчини. В связи с этим клуб все лето искал команду, которая арендовала бы Молло, но французский полузащитник так никого и не заинтересовал. Для получения практики он был направлен в «Зенит-2», где проведет часть сезона.

Молло перешел в «Зенит» в январе 2017 года из самарских «Крыльев Советов». В сезоне-2016/17 он провел 18 матчей за петербургский клуб в рамках чемпионата России, в ходе которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.