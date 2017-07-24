Сайт движения «Свободная Ингрия» заблокирован

Сайт «Свободной Ингрии» заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом 24 июля сообщают представители движения.

Решение о блокировке было принято еще 11-го числа. Спустя почти две недели «Свободную Ингрию» внесли в черный список.

«По мнению прокуратуры, сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Переговоры с хостером ведём. Сайт обязательно возродится», – отмечают участники движения.

В конце прошлого года активиста «Свободной Ингрии» Артема Чеботарева отдали под суд за комментарий в соцсети. Его обвинили в разжигании ненависти в отношении русскоязычных граждан РФ.

«Свободная Ингрия» – движение, представители которого выступают за автономию Петербурга и Ленобласти. При этом они не относят себя к сепаратистам. Тем не менее активисты выступают за возможность самостоятельно налаживать международные отношения, за сохранение налоговых сборов внутри региона и независимость местной культуры.