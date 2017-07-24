Россияне доплатят сотовым операторам еще 5% за связь — из-за штрафов Евросоюза

Европейские штрафы из-за «закона Яровой» увеличат ежемесячные счета россиян за сотовую связь еще на 5%. Такие подсчеты в эфире [Фонтанка. Офис] 24 июля сделал эксперт Института исследований интернета (ИИИ), аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Ранее стало известно, что ИИИ изучил новый регламент Евросоюза о защите данных и пришел к выводу, что российский «закон Яровой» не соответствует обновленным европейским стандартам, которые вступят в силу в 2018 году. Эксперты предупредили, что это может привести к выплате российскими операторами штрафов в размере 45 миллиардов рублей. Причем речь идет не о сумме за год, а об однократном штрафе, количество которых может быть неограниченным.

По словам Карена Казаряна, штрафы по новому регламенту ЕС российские операторы начнут получать уже следующим летом, когда в Россию приедут тысячи европейских болельщиков на чемпионат мира по футболу (по европейским законам, российские операторы не имеют права хранить данные этих абонентов). А средств у сотовиков, чтобы покрывать данные расходы, нет, кроме роста тарифов. Эксперт считает, что для конечного пользователя это обернется 5-процентной прибавкой к ежемесячному счету за связь. А так как и без учета возможных «санкций» по регламенту ЕС операторы обещают рост тарифов из-за «пакета Яровой» на 5%, то получается, что в конечном счете расходы абонентов вырастут на 10%.