Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х

Премьер-министр Дмитрий Медведев сравнил стандарты строительства жилых кварталов в России с уровнем 1970-х годов.

«Мы в 70-е годы так строили, мы хорошо знаем эти кварталы, и продолжаем так строить, я как раз мимо этих домов сейчас проезжал в Краснодаре, смотрел. Разницы практически никакой, только квартиры покомфортнее стали, но с точки зрения стандартов жизни все осталось так же, а в чем-то, кстати, стало и похуже», — цитирует «Газета.Ru» выступление Медведева в ходе пленарного заседания форума «Городская среда» в Краснодаре.