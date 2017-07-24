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24.07.2017 16:28

Минстрой: Компенсационный фонд дольщиков начнет работать осенью

Российский Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начнет работу до конца ноября 2017 года.

Как передает RNS, об этом заявил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

«Дело в том, что регистрация фонда в ППК (в форме публично-правовой компании. – Прим. ред.) требует определенных процедур, потому что, помимо всего прочего, будет первая публично-правовая компания в стране. До конца октября-ноября мы рассчитываем, что все эти процедуры пройдем. Как раз с осени, грубо говоря, уже заработает», — сказал он.

Напомним, 21 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке формирования компенсационного фонда для организации выплат участникам долевого строительства и ужесточении требований к застройщикам многоквартирных жилых домов.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будет формироваться за счет взносов со стороны строительных компаний по ставке 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Ставка фиксированная и может меняться раз в год законом. Средства фонда смогут использоваться на выплаты дольщикам разорившихся компаний и завершение ввода жилого объекта.


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