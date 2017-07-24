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24.07.2017 16:01

Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»

Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
Корпус 4 ЖК «Приневский»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых.

Сбербанк аккредитовал новые объекты ГК «ЦДС», вышедшие в продажу в июле: корпус В ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения кредит предоставляется на срок до 7 лет, по ставке от 8% годовых при условии электронной регистрации сделки. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на сумму от 300 тысяч рублей до 85% от стоимости квартиры.

Корпус В ЖК «Новое Янино» - это шестисекционный 12-этажный жилой дом общей площадью 36 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 640 квартир: от студий площадью 29 кв. м, до двухкомнатных вариантов площадью 55 кв. м. На старте продаж цены на квартиры в данном корпусе начинаются от 1,3 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2018 года.

Корпус В ЖК «Новое Янино»
Корпус В ЖК «Новое Янино»

Корпус 4 ЖК «Приневский» представляет из себя четырех секционный 24-этажный жилой дом на 835 квартир. В нем расположены студии площадью от 23 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 29 кв. м, а также двухкомнатные варианты площадью от 56 кв. м. Цены начинаются от 1,4 млн руб. Корпус планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года. 

Продажи в обоих корпусах ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ.

ЖК «Новое Янино» – проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре ЖК предусмотрен детский сад на 175 мест.

ЖК «Приневский» - проект комплексного освоения территорий, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части исторически сложившегося Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает в себя восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни: детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника, сформированы прогулочные дорожки. Предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле. 

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