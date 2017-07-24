Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»

В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.

Традиционно гостей порадует гастрономическая панорама города – от ресторанной и домашней пищи до качественно нового стритфуда. В этом году темой фестиваля стала «Улица».

Tele2 привнесет на фестиваль другие правила и сломает популярные стереотипы о еде. На площадке компании можно есть в постели, читать за едой, не работать и при этом – есть. Также для абонентов оператора будет приготовлено особое угощение, которое подадут после 6 вечера.

На протяжении двух дней гости «О, да! Еда!» смогут попробовать блюда из особого фестивального меню, особенностью которого будет то, что вся еда будет подаваться в специальной упаковке – кульках. Свои блюда посетителям предложат около 120 участников, также в состав Большого летнего фестиваля войдут несколько маленьких – фестиваль кофе, фестиваль мяса, фестиваль солода и хмеля и фестиваль «О, да! ЭКОеда!». Помимо этого, можно будет посетить Гастрономический театр, где пройдут выступления лучших шеф-поваров со всей страны, понаблюдать за кулинарными поединками команд на Кулинарной сцене и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии во время круглых столов и мастер-классов в Лектории.

Новые и действующие абоненты Tele2 могут купить билет на фестиваль еды со скидкой 25%. При подключении на тарифы «Мой онлайн» , «Мой онлайн+» и «Мой Tele2» , а также приобретении оборудования на сумму от 2000 рублей, петербуржцы получат специальный купон с промо-кодом, который необходимо активировать на сайте.

Купоны можно найти в салонах оператора, участвующих в акции, по адресам: Невский пр., д. 32; пр. Большевиков, д. 19; Московский пр., д. 2; ул. Звездная, д. 3; Каменноостровский пр., д. 42; пр. Косыгина, д. 26; пр. Испытателей, д. 7; пр. Энгельса, д. 139; 8-я линия В.О., д. 45/34; Ленинский пр., д. 127; ул. Ефимова, д. 3, ТЦ «Сенная».

Кроме того, поддерживая год Экологии в России, фестиваль «О, да! Еда!» будет проводить сбор макулатуры и пластика среди гостей мероприятия, а среди ресторанов-участников будет отмечен «Самый экологичный ресторан». В рамках фестиваля впервые пройдет Painty Battle, где за первое место поборются 20 молодых современных стрит-арт художников. Битва продлится два дня, а победителя выберут зрители.