В вишневый сад – из ресторана

Что оригинального предлагают петербургские застройщики? Ничто не двигает рынок вперед так, как конкуренция, и рынок недвижимости – не исключение.*

Девелоперы в Петербурге любят неожиданные маркетинговые ходы, которые позволяют сделать необычный и выходящий из общего ряда продукт. Детскими площадками во дворе или системой охраны территории уже никого особо не удивишь, а вот действительно уникальных «фишек» в массовом сегменте не так много.

Жить с аппетитом

В одном из новых жилых комплексов Петербурга предусмотрена своя галерея ресторанов разных кухонь мира. Это ЖК Ultra City, строительство которого сегодня завершается на Комендантском проспекте. Предполагается, что в этой галерее, расположенной на первых этажах жилых корпусов, жители смогут провести приятный вечер с семьей или друзьями, даже не покидая территории своего дома. Как застройщик может гарантировать, что в помещении появится, например, именно ресторан японской кухни или пиццерия, а не магазин «24 часа»? Для этого девелопер, в данном случае это компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI), не продает коммерческие помещения в чужую собственность, а оставляет их за собой и сдает в аренду. С условием работы «по профилю». Кстати, помимо ресторанов в Ultra City запланирована пекарня и медицинский центр.

Лучше, чем у Чехова

Зеленые насаждения во дворе новостройке – не редкость, а норма СНИП. Но вот настоящий фруктовый сад во дворе – пока еще большая редкость. В Ultra City это сад из вишневых деревьев и яблонь. В августе-сентябре можно даже собирать урожай. Фруктовый сад появится в центре внутреннего двора жилого комплекса и, кстати, будет отделять от посторонних территорию детского сада.

Нажми на кнопку

Важная часть концепции Ultra City – современные ультра-технологии. Только представьте: не выходя из автомобиля, вы можете со своего смартфона отправить сигнал на подъем шлагбаума при въезде в паркинг. Новые технологии позволяют также получать на смартфон изображение с камер видеонаблюдения, установленных как на территории двора, так и на входе в парадную. Это удобно: скажем, наблюдать за прогулкой ребенка во дворе дома можно из любой точки города.

Главный экспонат

И еще одна деталь с хештегом #ультрамодно. Специально для Ultra City известнейший современный дизайнер создает арт-объект, который торжественно поставят в центре двора. Кто и что это будет? Пока секрет. Но палки для селфи готовить уже можно.

*"На правах рекламы"