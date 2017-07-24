«Звенигородская» и «Спасская» работают с перебоями из-за поголовного досмотра

Каждый «звенящий» пассажир двух пересадочных узлов петербургской подземки 24 июля выворачивает карманы и сумки. Из-за усиленных мер безопасности станции работают с перебоями. Проверка может продолжиться и завтра.

Читатели «Фонтанки» с самого утра жалуются, что «Звенигородскую» периодически закрывают. Сбои недолгие: судя по словам читателей, не больше десяти минут. Причины, как объявляют по громкой связи, – технические.

В пресс-службе метрополитена Петербурга перебои в работе объяснили временным ужесточением досмотра. Сотрудники службы безопасности просят каждого пассажира, на которого среагировали рамки металлоискателей, показать содержимое карманов и отправить багаж на «ленту». Делается это в качестве эксперимента только на «Спасской» и «Звенигородской». Станции выбрали из-за того, что у горожан есть альтернатива в виде «Пушкинской», «Садовой» и «Сенной». Результаты проверки и данные о потраченном на каждого пассажира времени уйдут в комитет по транспорту.

Имущество пассажиров подвергается усиленному вниманию с выходных, но в нерабочие дни служба безопасности с пассажиропотоком, по всей видимости, справлялась. В понедельник же проволочки с досмотром на работу станций повлияли ощутимее. Судя по письмам в редакцию, больше всего страдают пассажиры «Звенигородской». Им приходится идти к «Пушкинской» больше полукилометра, а потом возвращаться на фиолетовую линию по подземному переходу. Точных сроков окончания проверки не установлено, но вполне возможно, что такой режим работы сохранится и во вторник, 25 июля.

Каким должно быть итоговое решение по результатам эксперимента, в пресс-службе подземки не поясняют, но обнадёживают, что метро – это всё-таки не аэропорт, где тщательный досмотр пассажиров – это правило без исключений.

Напомним, пассажиров «Звенигородской» и «Спасской» уже наказали за "непосещаемость". Из-за низкой проходимости вестибюли станций, попасть на которые можно с других линий, будут открывать позже и закрывать раньше.