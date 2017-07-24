В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей

В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.

В рамках торжественного открытия первого этапа бульвара Белых Ночей прошло веселое представление для самых маленьких жителей микрорайона NEWПИТЕР. Герои из любимых мультфильмов провели игры и конкурсы для детей, а также устроили настоящее шоу мыльных пузырей. Также в рамках праздника прошел товарищеский турнир по мини-футболу среди команд жителей комплекса. В финальном матче победитель турнира был определен в серии пенальти.

«Строительный трест»

Общая площадь благоустройства бульвара Белых ночей составит более 25 тысяч кв. метров. Он будет разделен на 2 части. В первой будет располагаться спортивная площадка для игры в мини-футбол, площадка для занятия уличным фитнесом и детская площадка, окруженная магазинами и кафе. Во второй части бульвара планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, променад и плодовый сад.

Первый этап строительства бульвара практически завершен – готова входная группа, которую открывает футуристичная стела, посажены деревья и кустарники, установлены скамейки, готово поле для мини-футбола. В ближайшее время здесь же появится площадка для воркаута, а также велодорожки и велопарковки.



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