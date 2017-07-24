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24.07.2017 15:43

Петербуржец задушил мать и сжёг тело в мусорном баке на Луначарского

Около суток понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить, кому принадлежат обгоревшие человеческие останки, найденные утром 23 июля у дома 62/2 по проспекту Луначарского. Выяснилось, что у детской площадки сожгли тело пожилой петербурженки.

Как сообщила 24 июля пресс-служба городского следственного комитета, по подозрению в убийстве задержан 35-летний сын женщины. Мужчина жил вместе с 65-летней матерью на проспекте Художников. По данным следствия, 21 июля родственники поссорились, и сын задушил родительницу, а через сутки загрузил тело женщины в мусорный бак, вывез на проспект Луначарского и поджёг.

В ближайшее время подозреваемому должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.


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