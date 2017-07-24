Совфед притормозил закон о платном авиабагаже

Введение в России платы за провоз багажа в самолётах, одобренное Госдумой в трёх чтениях, может быть отложено: проект не поддержали комитеты Совфеда по экономической политике и по конституционному законодательству и госстроительству.

Как пишет 24 июля «Парламентская газета», по итогам их заседаний в Совете Федерации будет создана согласительная комиссия, которая займётся доработкой закона.

Изменения в Воздушный кодекс были приняты в третьем чтении Госдумой 21 июля. С инициативой ввести платный провоз багажа, а также ручной клади выступило правительство. По логике авторов поправок, высвободившиеся места в грузовых отсеках могут быть использованы в целях коммерческой перевозки грузов. Кроме того, в Минтрансе напоминают, что у авиакомпаний сохраняется возможность оставить провоз багажа и ручной клади бесплатным.

Несмотря на эти аргументы, члены профильных комитетов приняли решение рекомендовать палате регионов отклонить спорный документ, который может поднять тарифы на авиаперевозки, которые сегодня по ряду направлений и так высокие.