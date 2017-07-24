Банкир Гительсон объявлен в розыск
Экс-глава банка «ВЕФК» Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. Об этом 24 июля сообщает петербургское ГСУ Следственного комитета.
Банкира разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей. В начале этого месяца Гительсона ждали на допрос к следователям на набережную Мойки. Туда он не явился. Вместо него прибыл представитель.
По версии следствия, Гительсон, будучи председателем совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», в период времени с марта 2007 года по октябрь 2008-го похитил более 20 млрд рублей. Помогал топ-менеджеру в этом его заместитель Иван Бибинов. Последний уже признал свою вину и получил условный срок. Основатель «ВЕФКа», в свою очередь, скрылся от следствия в Австрии. Месяц назад в СКР пришло согласие Федерального министерства юстиции Австрии на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.
Справка:
В розыск «отца» корпорации объявляют уже во второй раз. Отыскать беглого Гительсона в первый раз силовикам удалось в Вене в 2013 году. То есть, спустя три года после объявления в розыск и заочного ареста.
При задержании у банкира нашли 4 паспорта. Документы на имя гражданина Великобритании и островного государства Невис были выписаны на имя Гительсона. Паспорта РФ и карибского Сент-Китса — на чужое. Банкира тогда обвинили в мошенничестве с деньгами правительства Ленобласти. Позже к этому добавилось обвинение в краже 500 млн рублей у депутата Госдумы Алдана Музыкаева.
В мае этого года банкир вышел на свободы из колонии в Металлострое. В стране вышедший на свободу экс-глава ВЕФКа не остался.