Банкир Гительсон объявлен в розыск

Экс-глава банка «ВЕФК» Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. Об этом 24 июля сообщает петербургское ГСУ Следственного комитета.

Банкира разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей. В начале этого месяца Гительсона ждали на допрос к следователям на набережную Мойки. Туда он не явился. Вместо него прибыл представитель.

По версии следствия, Гительсон, будучи председателем совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», в период времени с марта 2007 года по октябрь 2008-го похитил более 20 млрд рублей. Помогал топ-менеджеру в этом его заместитель Иван Бибинов. Последний уже признал свою вину и получил условный срок. Основатель «ВЕФКа», в свою очередь, скрылся от следствия в Австрии. Месяц назад в СКР пришло согласие Федерального министерства юстиции Австрии на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.