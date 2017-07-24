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24.07.2017 15:34
3 Комментариев

Банкир Гительсон объявлен в розыск

Экс-глава банка «ВЕФК» Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. Об этом 24 июля сообщает петербургское ГСУ Следственного комитета.

Банкира разыскивают по уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей. В начале этого месяца Гительсона ждали на допрос к следователям на набережную Мойки. Туда он не явился. Вместо него прибыл представитель.

По версии следствия, Гительсон, будучи председателем совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», в период времени с марта 2007 года по октябрь 2008-го похитил более 20 млрд рублей. Помогал топ-менеджеру в этом его заместитель Иван Бибинов. Последний уже признал свою вину и получил условный срок. Основатель «ВЕФКа», в свою очередь, скрылся от следствия в Австрии. Месяц назад в СКР пришло согласие Федерального министерства юстиции Австрии на привлечение Гительсона к уголовной ответственности.

Справка:

В розыск «отца» корпорации объявляют уже во второй раз. Отыскать беглого Гительсона в первый раз силовикам удалось в Вене в 2013 году. То есть, спустя три года после объявления в розыск и заочного ареста.

При задержании у банкира нашли 4 паспорта. Документы на имя гражданина Великобритании и островного государства Невис были выписаны на имя Гительсона. Паспорта РФ и карибского Сент-Китса — на чужое. Банкира тогда обвинили в мошенничестве с деньгами правительства Ленобласти. Позже к этому добавилось обвинение в краже 500 млн рублей у депутата Госдумы Алдана Музыкаева.

В мае этого года банкир вышел на свободы из колонии в Металлострое. В стране вышедший на свободу экс-глава ВЕФКа не остался.


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комментарии пользователей (3)
математик
24 июля 2017 г. 17:53
м б в этот раз он лучше проведет остаток жизни — если у него еще что ни будь остался. С новым лицом, паспортом в другой стране?
Dimanov2
24 июля 2017 г. 16:55
Тут за лайк людей закатывают, а гительсоны десятки миллиардов воруют, и ничего, вышел, ищут. А как же он пол миллиарда то честно заработанных денег у депутата отнял, нехорошо.
igor_nacvin
24 июля 2017 г. 16:18
"банкир вышел на свободы из колонии" может на свободу?
СМИ2
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