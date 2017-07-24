Смольный получил семь предупреждений от УФАС за контракты без торгов

Комитет по информатизации и связи Петербурга получил семь предупреждений от городского УФАС за заключенные без торгов контракты. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку антимонопольщики провели по заявлению антикоррупционной общественной организации "Трансперенси Интернешнл-Р". Выяснилось, что комитет заключил семь контрактов с ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр". Торги при этом проведены не были. Кроме того, КИС не предоставил подтверждение тому, что никто, кроме ГУПа, не может выполнить требования комитета.

Контракты были заключены на эксплуатацию и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, эксплуатацию Центра оперативного управления информационной безопасности, развитие реестра государственных информационных систем.

Общая сумма контрактов превышает 540 млн рублей. Теперь Смольный до 28 августа должен расторгнуть их и провести открытые торги.