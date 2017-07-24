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18:55 24.07.2017
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24.07.2017 15:20

Microsoft откажется от графического редактора Paint

Компания Microsoft прекратит поддержку графического редактора Paint, впервые представленного в 1985 году.

Как пишет RNS со ссылкой на The Guardian, в списке изменений в предстоящем осеннем обновлении Windows 10 Fall Creators Update графический редактор помещен в список «устаревших» приложений, что фактически означает, что «над приложением не ведется активная разработка и оно может быть удалено в последующих релизах», отмечает издание.

В апреле текущего года в обновлении Windows 10 Creators Update, Microsoft представила Paint 3D, который включает в себя инструменты для создания трехмерных изображений, но Paint 3D не был обновлением для Paint.


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24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
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