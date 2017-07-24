Microsoft откажется от графического редактора Paint

Компания Microsoft прекратит поддержку графического редактора Paint, впервые представленного в 1985 году.

Как пишет RNS со ссылкой на The Guardian, в списке изменений в предстоящем осеннем обновлении Windows 10 Fall Creators Update графический редактор помещен в список «устаревших» приложений, что фактически означает, что «над приложением не ведется активная разработка и оно может быть удалено в последующих релизах», отмечает издание.

В апреле текущего года в обновлении Windows 10 Creators Update, Microsoft представила Paint 3D, который включает в себя инструменты для создания трехмерных изображений, но Paint 3D не был обновлением для Paint.