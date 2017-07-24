Обидевшие полицию петербуржцы отправились в колонию строгого режима

Больше трёх лет на двоих получили местные жители за неудачную демонстрацию боевых навыков и специфического словарного запаса представителям власти на петербургских вокзалах.

Как сообщили 24 июля в Северо-Западной транспортной прокуратуре, жертвами непочтительного отношения со стороны гражданского населения стали полицейские на Ладожском и Московском вокзалах Северной столицы. Сотрудник правоохранительных органов Ладожского вокзала пострадал физически – 8 февраля этого года 37-летний местный житель набросился на него прямо в дежурной части. Результатом удара стало уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти Красногвардейский районный суд оценил в год и девять месяцев.

Несколько меньше получил 28-летний житель Ленобласти, который устроил дебош на Московском вокзале в августе 2015 года. Мужчина размахивал ножом и угрожал охраннику, но от физической расправы воздержался. Хулиганство и публичное оскорбление в адрес транспортной полиции, отягчённое не слишком чистой биографией, обошлось ему в полтора года лишения свободы.

Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима.