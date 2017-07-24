Перекур на борту самолёта обойдется петербуржцу в серьезную сумму

Рейс Махачкала – Петербург вынужденно прервался в столичном аэропорту Внуково из-за курящего пассажира. Все убытки, понесенные авиакомпанией, взыщут с него.

Как сообщает пресс-служба российского дискаунтера «Победа» 24 июля, самолет, выполняющий рейс DP505, сел в Москве в минувшую пятницу, 21 июля. Стоянка для отстранения пассажира, закурившего прямо на борту, заняла примерно полчаса. Нарушитель был сдан сотрудникам ЛОВД во Внуково.

Авиакомпания намерена взыскать с курильщика все расходы, понесенные из-за вынужденной посадки, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во Внуково, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса. Сумма должна получиться довольно приличная. При этом в «Победе» отмечают, что намерены ужесточить борьбу с курильщиками на борту, однако как именно – не уточняется.

С начала года пассажиров авиадискаунтера застали за курением около 30 раз.

«Подвиг» курильщика рейса из Махачкалы уже повторила петербурженка, летевшая из Антальи. Три с половиной часа перелета без сигарет оказались для неё невыносимыми.