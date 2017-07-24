«Пётр Великий» пришел в Петербург
«Фонтанка» 25 июля вела прямую трансляцию прохода «Петра Великого» мимо форта «Константин» в Кронштадте. Корабли за время пути в Петербург обогнули Скандинавский полуостров и вошли в Балтийское море. В Неву они заходить не будут, а останутся на Кронштадтском рейде.
Атомный крейсер "Петр Великий" идет в Петербург – видео с воздуха:
В первом в истории Петербурга масштабном военно-морском параде примут участие 60 кораблей и подлодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов, Каспийской флотилии. Запланирован пролет авиации Тихоокеанского флота. Часть кораблей будет проходить мимо больших по размеру, стоящих в Неве и на большом Кронштадтском рейде.
Кадры с проходом подлодки и крейсера по Балтике выглядят впечатляюще. Кадры с момента входа в Балтику, мост Большой Бельт:
Проход по Датским водам:
© Фонтанка.Ру
Справка:
«Петр Великий» - тяжёлый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 «Орлан» был заложен на Балтийском заводе в 1986 году, в 1989 его спустили на воду. До 1992 года носил названия «Куйбышев» и «Юрий Андропов». Длина крейсера — 250 м, ширина — 25 метров, осадка — 11,5 метров. Экипаж превышает тысячу человек. «Дмитрий Донской» - тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула». Первый корабль в серии, разработанный в ЦКБ МТ «Рубин». Был заложен в 1976 году на северодвинском предприятии «Севмаш» и спущен на воду в 1980 году. Оснащён ракетным комплексом «Булава» с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. По сегодняшний день является самой крупной подводной лодкой в мире.