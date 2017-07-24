«Пётр Великий» пришел в Петербург

Флагман Северного флота России - крупнейший атомный крейсер «Петр Великий» вошел в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде 30 июля. Вместе с ним прибыл носитель ракет «Булава» тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

«Фонтанка» 25 июля вела прямую трансляцию прохода «Петра Великого» мимо форта «Константин» в Кронштадте. Корабли за время пути в Петербург обогнули Скандинавский полуостров и вошли в Балтийское море. В Неву они заходить не будут, а останутся на Кронштадтском рейде.

Атомный крейсер "Петр Великий" идет в Петербург – видео с воздуха:

В первом в истории Петербурга масштабном военно-морском параде примут участие 60 кораблей и подлодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов, Каспийской флотилии. Запланирован пролет авиации Тихоокеанского флота. Часть кораблей будет проходить мимо больших по размеру, стоящих в Неве и на большом Кронштадтском рейде.

Кадры с проходом подлодки и крейсера по Балтике выглядят впечатляюще. Кадры с момента входа в Балтику, мост Большой Бельт:

Проход по Датским водам: