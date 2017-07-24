СМИ: ФРГ предложила расширить санкции ЕС против России из-за турбин Siemens в Крыму

Страны Евросоюза по предложению Германии намерены обсудить расширение санкций против России в связи с поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Речь может идти о включении в список трех-четырех граждан и юридических лиц.

По информации дипломатических источников Reuters, речь может идти о чиновниках министерства энергетики и компании, которая переправила турбины в республику. Уточняется, что этим занималась «дочка» «Ростеха» — компания «Технопромэкспорт», а их установкой — компания «Интеравтоматика».

Представитель Минэнерго и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказались комментировать данные агентства.

В конце прошлой недели, 21 июля, немецкий концерн объявил о начале процесса разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования Siemens для электростанций. Это произошло после того, как компания получила «достоверную информацию» о том, что именно ее газовые турбины, предназначенные для отправки в Краснодарский край, «были локально модифицированы и незаконно перемещены в Крым», что не соответствовало условиям договора. Накануне в немецкой прессе опубликовали заявление МИДа Германии о том, что инцидент с поставкой турбин может осложнить российско-германские отношения.