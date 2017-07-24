Петербургская Публичка начала разрабатывать концепцию развития

Российская национальная библиотека (РНБ) начала разрабатывать концепцию своего развития. Рабочий вариант документа планируют подготовить к 1 октября и до 10 ноября обсудить на учёном совете Публички. В ноябре концепцию рассмотрят в рамках Санкт-Петербургского культурного форума на заседании коллегии Минкультуры.

Об этом «Фонтанке» 24 июля стало известно от пресс-службы РНБ.

«Основное внимание в документе уделено развитию информационных технологий, взаимодействию с Национальной электронной библиотекой, улучшению обслуживания читателей, материально-техническому оснащению библиотеки, реставрации Главного здания», – подчеркнули в ответе на запрос «Фонтанки». Здесь также отметили, что концепция осветит работу библиотеки после сдачи второй очереди нового здания на углу Бассейной и Варшавской улиц.

Напомним, пока у Российской национальной библиотеки нет концепции развития, но существует действующая стратегия развития до 2020 года. На её основании и будет разрабатываться новый документ. О том, что бумагу подготовят и обсудят, стало известно во время июльского визита в Северную столицу министра культуры Владимира Мединского.

Ситуация вокруг Российской национальной библиотеки стала предметом жарких обсуждений и даже уличных протестов в Петербурге. В частности, сотрудники и читатели опасаются слияния Публички с Российской государственной библиотекой в Москве.