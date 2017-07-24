Гостя Петербурга обвинили в хищении полутонны крышек от люков

До двух лет за решёткой грозит безработному жителю Поволжья, который, по версии следствия, зарабатывал в Петербурге продажей чугунных крышек канализационных люков. Общий вес украденного внушительный – 500 кг.

Как сообщили 24 июля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, предполагаемым похитителем чугунных изделий является 29-летний приезжий из Ульяновской области. Следователи считают, что именно он оставил три открытых люка на железнодорожной станции Славянка. Оттуда же прихватил кольца для смотровых колодцев. Общий вес пропавших крышек и колец – почти 500 килограммов.

«Работал» ли злоумышленник в других районах или ограничился исключительно Красногвардейским, пока точно не установлено. Но даже трёх открытых колодцев хватило для того, чтобы мужчина получил уголовное дело о краже.

Напомним, из-за плохо закрытого люка в парке Приморского района в начале июля чудом не пострадала девочка двух лет. Ребёнка из полного воды колодца успел вытащить отец. В Красносельском районе из открытой канализации достали мёртвого мужчину. Неподалёку от места происшествия есть пункт приема металлолома, где могла оказаться крышка от люка.