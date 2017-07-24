В Петербурге провели собрание собственников жилья с умершим секретарем

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту подделки официального документа. Как сообщает городская прокуратура 24 июля, сотрудники ведомства обнаружили протокол собрания собственников жилья, подписанный мертвым человеком.

Махинации вскрыла прокуратура Красносельского района, которая проверяла соблюдение правил общих собраний собственников помещений. Ряд вопросов вызвал многоквартирный дом на проспекте Народного Ополчения. Как выяснилось, там подделали протокол общего собрания собственников. При этом секретаря собрания, за чьей подписью был создан документ, на момент проведения этого мероприятия не было в живых, его уже сняли с регистрации.

Ведется следствие.