Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества

Петербургский дизайнер выкупил квартиру на Каменноостровском проспекте, 57, снес несущие стены - и оставил без жилья тридцать человек. Проект перепланировки был согласован с властями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения несущих конструкций в жилом доме на Петроградской стороне. К инциденту привел масштабный ремонт двухуровневой квартиры, после которого весь подъезд держался на трех вентиляционных стояках. Автор ремонта – 32-летний бизнесмен-дизайнер Александр Свиридов, добро на перепланировку он получил от местного ГУЖА и городского КГИОП.

Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК – «Нарушение правил безопасности при строительных работах».

«В ходе капитального ремонта квартиры на втором этаже произошла фрагментация верхней части арочного проема, вызвавшая частичное обрушение несущей колонны и отклонение ее от оси более чем на десять градусов, – уточнили в ГСУ СК Петербурга. – Деформирование перекрытий произошло в нескольких квартирах. Они пришли в состояние, непригодное для проживания».

Судя по присланному читателями «Фонтанки» видео, в квартире были тотально снесены перегородки. Оставлены только вентиляционные каналы, на которых держались квартиры с третьего по шестой этаж. Они предсказуемо не вынесли нагрузку.

Состояние квартиры 22 июля 2017 года:

Как выглядит квартира на Каменноостровском 57, ставшая причиной обрушения конструкций в целом доме Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июл 24 2017 в 3:04 PDT

Из подъезда были эвакуированы 24 человека, еше шестеро отдыхали за городом. Пятнадцати предоставили маневренный фонд, остальные разъехались по родственникам.

Капитальный ремонт шел одновременно в двух квартирах – № 13 на первом этаже и № 24 на втором. Судя по частичному отсутствию межэтажного перекрытия, проект предусматривал двухуровневое жилье.

Масштабная перепланировка осуществлялась законным способом, сообщили «Фонтанке» в администрации Петроградского района. В июле 2013 года на заседании районной межведомственной комиссии (МВК) был рассмотрен вопрос о безопасности квартир. На основании заключения комиссии в августе 2013-го было издано распоряжение администрации Петербурга о признании их непригодными для проживания.

13-я квартира была продана с торгов Фондом имущества Петербурга 2 марта 2015-го, 24-я – в октябре того же года.

«В октябре 2016-го на заседании районной МВК была согласована проектная документация по устранению аварийного состояния перекрытий обеих квартир. В состав документации были включены задание КГИОП, разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, экспертиза техсостояния строительных конструкций квартир», – добавили в администрации.

По данным «Фонтанки», в 2015-м квартиры продавались двум разным физлицам, но в настоящее время их собственником считается один – 32-летний Александр Свиридов, совладелец и гендиректор крупной компании «Базис». Она специализируется на fit-out проектах (от разработки дизайна до инженерии и отделки) для офисов.

Услугами генподряда, архитектурного и инженерного проектирования от «Базиса» пользовались мировой производитель сетевого оборудования Cisco, кофейный гигант Jacobs Douwe Egberts, банк «Югра», «Русские самоцветы», ЛОЭСК, фармацевтический холдинг «Герофарм». Офисные пространства, спроектированные и выполненные командой Свиридова, можно увидеть в статусных деловых центрах – например, «Невской ратуше» в Дегтярном переулке или «Марксе» на Измайловском проспекте, куда недавно перееехала «Роснефть».

По данным «Фонтанки», обе квартиры на Каменноостровском проспекте обошлись новому собственнику в 12 млн рублей, при том что общая их площадь составляет 251 квадратный метр. До сноса перегородок в них были размещены девять комнат.

Относительная дешевизна жилья (квадратный метр в 57-м доме продается за 77 тысяч рублей, соответственно, рыночная цена двух квартир – под 20 млн) обусловлена инвестиционным договором, заключенным со Свиридовым.

«Условием инвестдоговора было проведение капремонта, – уточнили «Фонтанке» в Фонде имущества Петербурга. – Срок его исполнения еще не вышел (по нашим данным, он истекает в октябре 2017-го. – Прим. ред.). Проверять работы мы должны по окончании».

В период капремонта технический надзор должен был осуществлять специализированный отдел ГУЖА Петроградского района. Кстати, согласно официальной информации, именно это агентство в настоящее время значится балансодержателем обеих квартир. У Александра Свиридова, несмотря на покупку, права собственности пока нет. Его планировалось зарегистрировать после ввода объекта в эксплуатацию, то есть после проведения и приемки капремонта.

Александр Свиридов в течение дня оказался недоступен для комментариев.

«Фонтанка.ру»