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24.07.2017 19:33
17 Комментариев

Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества

Петербургский дизайнер выкупил квартиру на Каменноостровском проспекте, 57, снес несущие стены - и оставил без жилья тридцать человек. Проект перепланировки был согласован с властями.
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения несущих конструкций в жилом доме на Петроградской стороне. К инциденту привел масштабный ремонт двухуровневой квартиры, после которого весь подъезд держался на трех вентиляционных стояках. Автор ремонта – 32-летний бизнесмен-дизайнер Александр Свиридов, добро на перепланировку он получил от местного ГУЖА и городского КГИОП.

Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК – «Нарушение правил безопасности при строительных работах».

«В ходе капитального ремонта квартиры на втором этаже произошла фрагментация верхней части арочного проема, вызвавшая частичное обрушение несущей колонны и отклонение ее от оси более чем на десять градусов, – уточнили в ГСУ СК Петербурга. – Деформирование перекрытий произошло в нескольких квартирах. Они пришли в состояние, непригодное для проживания».

Судя по присланному читателями «Фонтанки» видео, в квартире были тотально снесены перегородки. Оставлены только вентиляционные каналы, на которых держались квартиры с третьего по шестой этаж. Они предсказуемо не вынесли нагрузку.

Состояние квартиры 22 июля 2017 года:

Из подъезда были эвакуированы 24 человека, еше шестеро отдыхали за городом. Пятнадцати предоставили маневренный фонд, остальные разъехались по родственникам.

Капитальный ремонт шел одновременно в двух квартирах – № 13 на первом этаже и № 24 на втором. Судя по частичному отсутствию межэтажного перекрытия, проект предусматривал двухуровневое жилье.

Масштабная перепланировка осуществлялась законным способом, сообщили «Фонтанке» в администрации Петроградского района. В июле 2013 года на заседании районной межведомственной комиссии (МВК) был рассмотрен вопрос о безопасности квартир. На основании заключения комиссии в августе 2013-го было издано распоряжение администрации Петербурга о признании их непригодными для проживания.

13-я квартира была продана с торгов Фондом имущества Петербурга 2 марта 2015-го, 24-я – в октябре того же года.

«В октябре 2016-го на заседании районной МВК была согласована проектная документация по устранению аварийного состояния перекрытий обеих квартир. В состав документации были включены задание КГИОП, разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, экспертиза техсостояния строительных конструкций квартир», – добавили в администрации.

По данным «Фонтанки», в 2015-м квартиры продавались двум разным физлицам, но в настоящее время их собственником считается один – 32-летний Александр Свиридов, совладелец и гендиректор крупной компании «Базис». Она специализируется на fit-out проектах (от разработки дизайна до инженерии и отделки) для офисов. 

Услугами генподряда, архитектурного и инженерного проектирования от «Базиса» пользовались мировой производитель сетевого оборудования Cisco, кофейный гигант Jacobs Douwe Egberts, банк «Югра», «Русские самоцветы», ЛОЭСК, фармацевтический холдинг «Герофарм». Офисные пространства, спроектированные и выполненные командой Свиридова, можно увидеть в статусных деловых центрах – например, «Невской ратуше» в Дегтярном переулке или «Марксе» на Измайловском проспекте, куда недавно перееехала «Роснефть».

По данным «Фонтанки», обе квартиры на Каменноостровском проспекте обошлись новому собственнику в 12 млн рублей, при том что общая их площадь составляет 251 квадратный метр. До сноса перегородок в них были размещены девять комнат.

Относительная дешевизна жилья (квадратный метр в 57-м доме продается за 77 тысяч рублей, соответственно, рыночная цена двух квартир – под 20 млн) обусловлена инвестиционным договором, заключенным со Свиридовым.

«Условием инвестдоговора было проведение капремонта, – уточнили «Фонтанке» в Фонде имущества Петербурга. – Срок его исполнения еще не вышел (по нашим данным, он истекает в октябре 2017-го. – Прим. ред.). Проверять работы мы должны по окончании».

В период капремонта технический надзор должен был осуществлять специализированный отдел ГУЖА Петроградского района. Кстати, согласно официальной информации, именно это агентство в настоящее время значится балансодержателем обеих квартир. У Александра Свиридова, несмотря на покупку, права собственности пока нет. Его планировалось зарегистрировать после ввода объекта в эксплуатацию, то есть после проведения и приемки капремонта.

Александр Свиридов в течение дня оказался недоступен для комментариев.

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (17)
tomalena
24 июля 2017 г. 21:31
werius: копируете строчку url статьи. ставите скопированную строчку на страницу соцсети контакт, внизу не появляется, ни фотки ни короткого анонса статьи. остается только скопированная строчка. все. совсем не эстетично. можно воспользоваться кнопкой, но я так не привыкла. браузер хром
Владислав М
24 июля 2017 г. 21:25
Меня одного смущает "рыночная" цена этих квартир 250 кв\\м за 20млн. руб.? Нынче двушка в панельке на окраине стоит метров 40-45 стоит 4млн. руб., а тут продали в старом фонде на Петроградке по цене панельки в Купчино. Чую коррупционную составляющую! Проверку бы организовать не мешало! И что это за такой проект реконструкции подписали местные чинуши, в результате которого дом рушится!? Может они этот проект и не читали вовсе?
Иванов Ив Ив
24 июля 2017 г. 21:16
Понятно, что не для себя любимого, а на продажу готовил двухуровневую эксклюзив. Не срослось, повезло тому, кто бы ее купил по окончании "ремонта".
Иванов Ив Ив
24 июля 2017 г. 21:02
Kim2000: а вы попробуйте сами , ни за что не получится.
werius
24 июля 2017 г. 21:00
tomalena: Расскажите, пожалуйста, что конкретно не работает.
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