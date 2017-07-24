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25.07.2017 16:11
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В петербургские бассейны слили 100 миллионов

Компания старых знакомых, родственников и сослуживцев умело распорядилась спортивным бюджетом Петербурга. Миллионы рублей выделяются, осваиваются и контролируются членами одного клана.
В петербургские бассейны слили 100 миллионов
Официальный сайт СПБ ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»

Что подкупает в комбинациях Дирекции по управлению спортивными сооружениями – это бесхитростность и открытость. Конкурсы на закупку реагентов для восемнадцати бассейнов четвертый год проводятся с завышением цены в пять-семь раз, и эта информация доступна любому на сайте госзакупок. Каждый год десятки миллионов сливаются в безвестную компанию, зарегистрированную на старых друзей. В тайнах трёх бывших директоров стадиона имени Кирова разбиралась «Фонтанка».

Государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» в Петербурге управляет двумя десятками объектов, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, Ледовая арена, Центр плавания, а недавно прибавилась и «Санкт-Петербург Арена». В хозяйстве восемнадцать бассейнов. Для их обслуживания ежегодно закупаются различные химические реагенты. Фокус в том, что в течение предыдущих трёх лет конкурсы на сумму около 30 миллионов рублей выигрывала одна и та же компания. Это интересно, потому что заявленная цена контракта превышает рыночную в пять-семь раз.

Конкурс на поставку химии в следующем году объявлен 18 июля. Подрядчик должен поставлять восемь наименований реактивов по восемнадцати адресам в течение года за 34 миллиона рублей. Основной реагент – жидкий гипохлорит натрия, его необходимо поставить 141 624 килограмма, всего на 27,5 миллиона рублей.

конкурсная документация

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Автор: конкурсная документация

За один килограмм гипохлорита натрия дирекция готова платить 194 рубля 59 копеек. Причем это не впервые в практике петербургского учреждения: в 2013 году начальная цена реагента была определена в 113 рублей за килограмм (контракт на 30 миллионов рублей), в 2015 году – 197,81 рубля (контракт на 36,8 миллиона рублей), в 2016 году –  210 рублей (контракт на 37 миллионов рублей).

Рыночная цена гипохлорита натрия при указанных в конкурсной документации условиях поставки в Петербурге составляет около 26 рублей за 1 килограмм. То есть более чем в семь раз дешевле, чем платит Дирекция по управлению спортивными сооружениями.

По остальным семи позициям в спецификации «Фонтанка» тоже обнаружила значительное завышение цен, но в общей сумме госконтрактов более 80 процентов стоимости составляет закупка гипохлорита натрия.

В техническом задании указаны требуемые характеристики товара: соответствие ГОСТ-11086-76. Цена на гипохлорит натрия известна рынку. В интернет-магазинах в розницу спрашивают 40 – 50 рублей за килограмм (но при опте готовы пойти на скидку почти вполовину).

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Крупные поставщики просят 26 – 27 рублей за килограмм при поставках минимальной партии.

«Фонтанка» обратилась к одному из значительных игроков на петербургском рынке химии для бассейнов, «РЕКОН СПб», представившись потенциальным покупателем. Цену на гипохлорит натрия производства отечественного ООО «Скоропусковский синтез» нам объявили в 26 рублей за килограмм, на финский Kemira – 35 рублей за килограмм (указав на возможность некоторых скидок при крупном заказе).

Слова менеджеров по продаже подтверждаются данными официального сайта госзакупок. Например, Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Приморского района, сравнив предложения четырех поставщиков в Сети, определила начальную цену контракта в 25 рублей 58 копеек за килограмм реактива, при условии поставок в течение года на следующий день после заказа.

Детский сад № 85 Приморского района в феврале 2017 года заключил госконтракт, по которому гипохлорит натрия марки «А» (такой же, как в техзадании Дирекции) будет поставляться по цене 23 рубля 33 копейки за килограмм.

Даже поставка импортного реактива, который отпускается по рыночной цене 35 – 40 рублей за килограмм, означала бы пятикратное увеличение цены контракта. Но, как узнала «Фонтанка», для бассейнов, находящихся в управлении Дирекции, поставляется именно отечественный гипохлорит натрия производства «Скоропусковского синтеза», что даёт семикратный «навар». Об этом – ниже.

Три директора одного стадиона

В течение трёх лет в конкурсах на поставку химии для Дирекции по управлению спортивными сооружениями выигрывала одна и та же компания – ООО НПО «Химпром». И это очень интересно, потому что «Химпром» не известен, как оптовик. Он вообще не известен. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», никакой другой деятельности, кроме поставок Дирекции, компания не ведёт: согласно бухгалтерской отчетности, выручка «Химпрома» соответствует сумме госконтрактов. «Фонтанка» видит в этом «НПО» обычную прокладку для вывода миллионов из госучреждения в карман не чужих людей.

Предполагать, что НПО «Химпром» – это научно-производственное объединение, было бы наивным. Ни о науке, ни о производстве речь не идет. Скорее всего, в штате ООО нет никого, кроме генерального директора Марины Шубовой, она же – единственный формальный владелец. Как водится, ни сайта, ни общедоступных телефонов у «Химпрома» нет, но личность собственника и руководителя, как нам кажется, может привести к разгадке многомиллионных контрактов по формуле «умножаем на семь». Это история про трех директоров стадиона имени Кирова.

По данным «СПАРК», кроме НПО «Химпром» Мария Шубова имеет и другие деловые интересы. Она является единственным собственником и генеральным директором ООО «Аква», совладельцем ООО «Аквитек», генеральным директором ООО «Кузница красоты» и ООО «Фемида-Сервис». «Фонтанка» проверила, кто является работодателем Шубовой в компаниях, в которых она занимает должность генерального директора.

Среди собственников ООО «Фемида-Сервис» – Алексей Карпов, Владимир Чернышёв и Ярослава Желудкова. С 2005 года одним из совладельцев был Константин Желудков, но впоследствии из числа участников ООО вышел.

ООО «Кузница красоты» – СПА-салон с номерами на Новолитовской, 15. У компании два собственника: Денис Вальдес-Мартинес и Ярослава Желудкова. 

Так в истории о невиданно щедрых госконтрактах появляются три директора одного стадиона. Выпускник Военно-космической академии имени Можайского Константин Геннадьевич Желудков занимал пост генерального директора ОАО «Стадион имени С. М. Кирова» в 2006 году. После этого служил заместителем председателя комитета по физкультуре и спорту, недолго был главой Петроградского района. В 2011 году ушел на должность заместителя директора Главного управления специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа.

С осени 2012 года Константин Желудков – аудитор Контрольно-счётной палаты Петербурга. На официальном сайте КСП указаны его обязанности, в том числе: «Контроль за расходованием средств бюджета на физическую культуру и спорт». 

Официальный сайт Контрольно-счетной палаты СПб

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В 2007 году Желудкова в кресле директора стадиона сменила Эмилия Смирнова. Заметим, что стадион был подведомствен комитету, заместителем председателя которого как раз работал бывший гендиректор Желудков. Сегодня Эмилия Смирнова – директор ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», которое заключает с работником Желудкова контракты в семь раз дороже рынка под контролем КСП, где одним из аудиторов трудится Желудков.

После перехода Эмилии Смирновой в Дирекцию стадион имени Кирова возглавил Денис Коваленко. Сегодня он – заместитель директора и председатель центрального закупочного органа Дирекции по управлению спортивными сооружениями.

По данным «Фонтанки», в ОАО «Стадион имени С. М. Кирова» трудилась и многогранный бизнесмен Марина Шубова, и заместитель директора, заместитель председателя центрального закупочного органа Дирекции, жена Константина Желудкова Лейла Аль-Шукри.

Эмилия Смирнова: Это не факт

Разговор с успешным предпринимателем Шубовой не состоялся. «Фонтанка» попыталась застать её в «мини-отеле СПА», но по телефону нам ответили, что «сейчас её уже нет, попробуйте завтра». После просьбы связаться перезвонил некий мужчина, назвавшийся юристом, но отказавшийся раскрывать своё имя. Оказалось, что «Марина Владимировна уехала в отпуск», никакой связи с ней нет, а о подробностях госконтракта никто, кроме неё, рассказать не может.

Константин Желудков заверил, что госконтракты Дирекции по управлению спортивными сооружениями лично не проверял: «Проверял другой аудитор. Так как я ранее работал в сфере спорта, я взял самоотвод». Более подробные комментарии посоветовал получить в пресс-службе.

Фото: скриншот официального сайта Дирекции по управлению спортивными сооружениями

Эмилия Смирнова на звонок ответила.

- Эмилия Евгеньевна, судя по сайту госзакупок, Дирекция в течение четырех лет закупает химические реагенты для бассейнов по цене в шесть-семь раз дороже рыночной. Чем это обосновано?

– Официальный запрос напишите, мы – госучреждение, привыкли отвечать письменно. Нас проверяли антимонопольная служба, контрольно-счетная палата...  Мы не закупаем дороже, это у вас неверные сведения. Мы закупаем по цене, которая предлагается на конкурсных процедурах. Я знаю, что мы не нарушаем закон и не помогаем никаким там спекулянтам.

- Почему же спекулянтам? Вы закупаете у своих хороших знакомых. У госпожи Шубовой...

– Шубова – это кто? (Судя по Facebook, Эмилия Смирнова и Марина Шубова – друзья. – Прим. ред.)

- Марина Владимировна Шубова, она работала с вами на стадионе имени Кирова.

– Марина Владимировна, может, и работала... Мало ли кто с кем работал? Вы меня в чём-то обвиняете?

- Ну, то, что Дирекция закупает химреактивы в семь раз дороже, – это факт...

– Это не факт. Это ваше заявление. Напишите, мы ответим.

«Фонтанка»: факт

Как рассудила «Фонтанка», если НПО «Химпром» очевидно не могло и не может своими отсутствующими силами обеспечить поставку химреагентов в бассейны, значит, этим на субподряде занят кто-то другой. В Петербурге есть всего несколько компаний, способных на заявленный масштаб; реальный поставщик нашелся быстро – ООО «Аква Кемикал». И наши предположения подтвердились: реальная цена поставляемого в Дирекцию гипохлорита натрия в семь раз ниже оплаты.

Мы позвонили в компанию и поинтересовались ценами:

- Здравствуйте. По цене гипохлорита натрия в канистрах 25 – 30 литров не сориентируете?

– Цена зависит от регулярности закупок, размеров тары...

- Хотя бы порядок можете обозначить?

– Без всяких скидок за объем закупки… Это где-то 27 – 28 рублей за килограмм.

- Спасибо. Это мы говорим об отечественном гипохлорите?

– Да, об отечественном.

- Это вы поставляете гипохлорит натрия в Дирекцию по управлению спортивными сооружениями?

– В том числе, да.

- И они берут отечественный?

– Да, скоропусковского завода. Мембранного качества, он очень хороший.

Арифметика: даже если покупать по розничной цене в 28 рублей за килограмм – Дирекция платит в семь раз больше. Так что направление письменного запроса в ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» стало бессмысленным.

Итого

За 2013 – 2016 годы Дирекция по управлению спортивными сооружениями выплатила пустышке ООО НПО «Химпром» более 100 миллионов рублей.

По самым щадящим прикидкам, не менее 70 миллионов рублей из этой суммы ушли в карман.

В 2017 году процент заложен тот же. Посторонних на конкурсе явно не ждут, и конкурсная документация не предусматривает чужой победы. Чего стоит один пятый пункт в дополнительных требованиях: «Срок хранения гипохлорита натрия от момента его изготовления до момента поставки не должен превышать одних суток». Ближайшее предприятие по его производству находится в 700 километрах от Петербурга, так что исполнить это условие невозможно. У НПО «Химпром» должно получиться.

Денис Коротков, Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (30)
Mefistofel
25 июля 2017 г. 17:41
Bandos: — Вы слышали? Наш губернатор (глава района, начальник закс, комитета, жкс и т.д.) перестал воровать. — Да вы что? И когда похороны?
Сильвер
25 июля 2017 г. 17:39
DmitriiPopov: пронырливости Желудкова можно только позавидовать. Казалось бы, выгнали отовсюду, даже с Петроградского района. Пристроился в богадельню — КСП при Заксобрании, где кроме зарплаты казалось бы рядовому аудитору больше нечем поживиться, но и там умудрился кормушку для распила найти…
DmitriiPopov
25 июля 2017 г. 17:37
levsha:
а где ... прочие контролирующие были все эти годы?
Г-Жа Смирнова Эмилия ясно ответила на этот вопрос: "Нас проверяла антимонопольная служба, контрольно-счетная палата..." А то, что аудитор КСП, отвечающий за контроль за расходованием средств бюджета на физическую культуру и спорт, г-н Желудков может являться косвенным бенефициаром всей этой замечательной схемы, — так то грязные домыслы и злостная клевета. И вообще журналист заблуждается и фантазирует.
goriin
25 июля 2017 г. 17:29
"Чего стоит один пятый пункт в дополнительных требованиях: "Срок хранения гипохлорита натрия от момента его изготовления до момента поставки не должен превышать одних суток". Ближайшее предприятие по его производству находится в 700 километрах от Петербурга, так что исполнить это условие невозможно. У НПО "Химпром" должно получиться..." В конкурсах от Правительства СПб таких чудес — вагон и малая тележка. Потому что они не просто "чужих не ждут", а не знают как своих прокормить :) Там у каждого свой "птенец гнезда Петрова", которого кормить надо чтобы он потом "папу отблагодарил".
Альтруист-2
25 июля 2017 г. 17:29
Сильвер: "Обосновываю — цены хорошие" ))
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