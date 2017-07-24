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24.07.2017 14:02

Математика Богатова перевели из СИЗО под домашний арест

Преподаватель Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму из-за «экстремистских комментариев» в Интернете, будет ждать суда под домашним арестом. Выходить в Сеть ему запретили.

Как сообщает 24 июля «Медиазона», Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения и освободил математика из-под стражи. О домашнем аресте для Богатова, с IP-адреса которого на форуме системных администраторов sysadmins.ru якобы оставляли записи экстремистского характера, просил следователь. Одним из аргументов стало состояние здоровье обвиняемого. Кроме того, представитель Следственного комитета объяснил, что потерпевших или свидетелей, на которых может быть оказано давление, в деле нет. Математик свою вину не признаёт.

По данным портала, прокурор поддержал ходатайство и указал, что Богатов не намерен скрываться. Несмотря на это, в двухчасовой ежедневной прогулке, которую для преподавателя просила защита, суд отказал. Покидать квартиру фигурант дела может только после разрешения следователя. Пользоваться средствами связи ему запретили.

Богатова уже освободили из зала суда.

Дмитрий Богатов был задержан 7 апреля 2017 года.  Его подозревают в оправдании или призывах к терроризму и организации массовых беспорядков. Первоначально Пресненский районный суд Москвы отказал следствию в аресте математика. Однако 10 апреля, со второй попытки, преподаватель все же был арестован.

Адвокаты Дмитрия Богатова просили «настоящего автора экстремистских цитат» официально сообщить об этом следствию, когда тот явится из Америки. Однако этого, судя по всему, не произошло. 28 июня математику продлили срок содержания под стражей до 31 августа.

 


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