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24.07.2017 13:41
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Пловцу с инвалидностью необходима новая коляска

Артур Апостолаки – бронзовый призер чемпионата России по плаванию лиц с ПОДА, нуждается в коляске активного типа. Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать 190 615 рублей (2845 Евро).
Пловцу с инвалидностью необходима новая коляска

Артуру Апостолаки 17 лет, инвалидность он получил в 2010 году в результате травмы позвоночника после ДТП. Четыре года назад в целях реабилитации мама решила отдать сына в секцию по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Спорт помог ему не только частично восстановить двигательную активность, но и интерес к жизни.

Мама Артура Лилия Апостолаки рассказывает, что после несчастного случая, мальчик стал очень замкнутым, к тому же пришлось перейти на домашнее обучение, круг общения сузился до нескольких человек.

«А теперь я вижу, как он изменился. Стал уверенным, возмужал, появилась цель в жизни. Признаюсь, поначалу я очень переживала за него, видела, что ему было одиноко и грустно, а теперь даже сама не замечаю, что он на коляске. Он чувствует себя востребованным, я наблюдаю, каким самостоятельным становится мой ребенок», – делится Лилия Шамильевна.

С 2014 года мальчик принимает активное участие в городских и всероссийских турнирах. В 2016 году завоевал серебро Чемпионата России, в этом году стал бронзовым призером (был самым младшим участником) и выполнил норматив мастера спорта. В августе примет участие в первенстве России. А еще Артур очень хочет попасть на чемпионат Мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения, который пройдет в Мексике в сентябре. Отбор спортсменов происходит по результатам всероссийских соревнований.

Таких высоких результатов всего за несколько лет удалось добиться только благодаря терпению и регулярным тренировкам, которые проходят 4-5 раз в неделю. Единственное препятствие на сегодняшний день – это отсутствие комфортной коляски активного типа. Сейчас приходится передвигаться на обычной коляске, которая крайне тяжеловесна и неповоротлива. Самостоятельно с ней не управиться – постоянно требуется помощь сопровождающего. Но тренеры говорят, что это только полбеды: коляска уже старенькая, и каждый раз есть риск, что во время поездки на очередные соревнования она вновь сломается.

Артуру нужна коляска активного типа QuickieXenon – это самая легкая в мире коляска (8 кг – вдвое легче той, которой спортсмен пользуется сейчас) немецкого производства. Изготавливается по индивидуальным меркам. Но Артуру она идеально подходит еще потому, что компания производит специальные колеса, которые не скользят в бассейне. Это очень важно, для человека, который хочет самостоятельно без помощи сопровождающих посещать тренировки и выезжать на соревнования.

Стоимость такой коляски – 190 615 рублей (2845 Евро). Этих средств у Артура Апостолаки и его мамы нет, поэтому они обратились за поддержкой в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ». В Фонде надеются, что успеют собрать необходимую сумму и успеть купить коляску к чемпионату Мира.

Сделать пожертвование можно на платформе Добро.мэйл.ру или связавшись с фондом по тел. 983-72-21, e-mail: info@fondopora.ru.


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