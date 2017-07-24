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24.07.2017 13:38
1 Комментариев

Суд отказался рассматривать иск об отказе проведения референдума по Исаакию

Октябрьский районный суд отказал в принятии административного искового заявления оппозиционных депутатов ЗакСа об отказе проведения референдума по статусу Исаакиевского собора.

Об этом 24 июля сообщает пресс-служба городского суда.

Исковые заявления подавали депутаты Михаил Амосов, Борис Вишневский и Максим Резник. Они намеревались оспорить аргументы юридической службы ЗакСа, которая посчитала, что проведение подобного народного голосования будет не соответствовать существующим федеральным законам.

«Поскольку заявленные административными истцами требования по существу предполагают вмешательство суда в нормотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым, требования истцов не подлежат разрешению в порядке административного судопроизводства», – цитирует пресс-служба определение суда.

Как сообщили «Фонтанке» сами заявители, они с такими выводами не согласны.

«Это чушь, мы будем оспаривать это определение. До этого тот же суд уже рассматривал нашу жалобу по отказу проведения референдума по «Охта-центру». Нам тогда отказали, но рассмотрели заявление. Где мы еще можем требовать отмены незаконных постановлений, как не в суде?» – заявил Борис Вишневский.

Отметим, что 25 июля городской суд также рассмотрит апелляционную жалобу оппозиционных депутатов на отказ Октябрьского суда рассматривать иск о затягивании ЗакСом рассмотрения вопроса о референдуме по статусу Исаакия.

Справка:

О намерении властей передать музейный комплекс Исаакиевский собор РПЦ стало известно в конце прошлого года. 10 января 2017-го губернатор Петербурга подтвердил, что «вопрос решён». Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники передачи Исаакия - оппозиционные депутаты и общественные деятели - выступили с инициативой проведения референдума, однако, затянув вопрос на 4 месяца, ЗакС в итоге отказал парламентариям в проведении народного голосования.


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комментарии пользователей (1)
Савва Морозов
24 июля 2017 г. 14:02
Значит "нормотворцам" можно всё в представительном органе.
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