Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА
Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, причиной значительного повреждения жилого дома постройки 1910 года стала масштабная перепланировка двух квартир на первом и втором этажах. Их номера – 13 и 24. Несколько месяцев в них идут ремонтные работы с полным уничтожением внутриквартирных перегородок и частичной ликвидацией межэтажного перекрытия. Об этом свидетельствует видеозапись, присланная читателями нашего издания.
Площадь квартиры № 13 – 88 квадратных метров, 24-й – 163 квадратных метра. Как следует из паспорта 57-го дома, балансодержателем обеих квартир является ГУЖА Петроградского района.
В результате ремонта вечером 22 июля произошло обрушение простенка на втором этаже здания. На третьем, четвертом и пятом этажах произошел прогиб потолков и полов, двери перекосило, по стенам поползли трещины. Жильцов переселили в маневренный фонд и хостел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
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Справка:
По информации Citywalls, доходный дом построен в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Павла Резвого. Первоначально дом принадлежал купцу И.Д.Агафонову, а перед революцией — князьям Владимиру Оболенскому и прапорщику Сергею Оболенскому-Нелединскому-Мелецкому. В 1930-е годы в этом доме жил советский физик, «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов.