Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА

ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района» является балансодержателем квартир, ремонт в которых вызвал деформацию и обрушение перекрытий столетнего дома № 57 по Каменноостровскому проспекту.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, причиной значительного повреждения жилого дома постройки 1910 года стала масштабная перепланировка двух квартир на первом и втором этажах. Их номера – 13 и 24. Несколько месяцев в них идут ремонтные работы с полным уничтожением внутриквартирных перегородок и частичной ликвидацией межэтажного перекрытия. Об этом свидетельствует видеозапись, присланная читателями нашего издания.

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июл 24 2017 в 3:04 PDT

Площадь квартиры № 13 – 88 квадратных метров, 24-й – 163 квадратных метра. Как следует из паспорта 57-го дома, балансодержателем обеих квартир является ГУЖА Петроградского района.

В результате ремонта вечером 22 июля произошло обрушение простенка на втором этаже здания. На третьем, четвертом и пятом этажах произошел прогиб потолков и полов, двери перекосило, по стенам поползли трещины. Жильцов переселили в маневренный фонд и хостел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».