В Госдуму внесен законопроект о наказании за нематериальную взятку

Заместитель председателя комитета ГосДумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») внёс на рассмотрение нижней палаты законопроект, ужесточающий ответственность за взятку и вводящий понятие нематериальной взятки.

Как пишет 24 июля «Парламентская газета», в документе предлагается считать взяткой «предоставление услуг имущественного либо неимущественного характера, предоставления имущественных либо неимущественных прав, иных неправомерных преимуществ». В настоящей редакции речь идёт только о предоставлении «услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав».

Максимальный срок возможного заключения за получение взятки в проекте увеличен с трёх до четырёх лет лишения свободы. До четырёх лет лишения свободы предлагается и за дачу взятки.

Кроме того, изменения распространяют на арбитров (третейских судей) действие статьи 202 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями частных нотариусов и аудиторов, а также статьи 204, устанавливающей уголовную ответственность за коммерческий подкуп.

В пояснительной записке к проекту закона депутат отметил, что внесение поправок в Уголовный кодекс РФ необходимо в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года для приведения национального законодательства в соответствие с документом.