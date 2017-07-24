СМИ: Полузащитник Ригони в среду подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом»

Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в ближайшие дни станет игроком «Зенита».

Как сообщает 24 июля издание «Спорт день за днем» со ссылкой на агента игрока Хуана Круса Оллера, Ригони прилетит в Петербург в среду, 26-го числа, для подписания четырехлетнего контракта с сине-бело-голубыми.

Отмечается, что трансфер 24-летнего полузащитника обойдется «Зениту» в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ригони сыграл за «Индепендьенте» 30 матчей (26 в стартовом составе), в которых забил 11 голов.