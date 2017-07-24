Еще
15:21 24.07.2017
Пришлите свою новость!
15:20
Обидевшие полицию петербуржцы отправились в колонию строгого режима
15:20
Microsoft откажется от графического редактора Paint
15:00
На этой неделе полиция Финляндии будет ловить пьяных за рулем
14:54
Перекур на борту самолёта обойдется петербуржцу в серьезную сумму
14:42
СМИ: ФРГ предложила расширить санкции ЕС против России из-за турбин Siemens в Крыму
14:28
Петербургская Публичка начала разрабатывать концепцию развития
14:24
Россиянин вырастил в животе 37-килограммовую липосаркому
14:22
Гостя Петербурга обвинили в хищении полутонны крышек от люков
14:15
В Петербурге провели собрание собственников жилья с умершим секретарем
14:11
В Швейцарии человек с бензопилой напал на прохожих: пятеро раненых
14:02
Математика Богатова перевели из СИЗО под домашний арест
13:51
МЧС прогнозирует грозы и туман в Петербурге
13:38
Суд отказался рассматривать иск об отказе проведения референдума по Исаакию
13:29
Отдых на даче закончился для петербурженки потерей машины за 5 миллионов
13:14
Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА
13:04
В Госдуму внесен законопроект о наказании за нематериальную взятку
12:59
СМИ: Полузащитник Ригони в среду подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом»
12:54
Московский штаб Навального остался без офиса и кочует по антикафе
12:36
СМИ: Сотрудник ФСИН разбился, выпав из окна здания Минюста
12:21
В Юнтолово достраивают школу
12:20
В Таврическом саду пройдёт благотворительная «Тропическая вечеринка»
12:08
«Мегафон»: Отменить роуминг в России за две недели невозможно
11:59
Похитителей министра ЖКХ в Дагестане задержали при получении 30 миллионов выкупа
11:37
Петржела: Никто из игроков «Зенита» не поздравил меня с днем рождения
11:33
СМИ: Москвичи предлагают обеспечить мобильную связь между станциями метро Петербурга
11:11
МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
10:54
Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности
10:40
Прерванный сон петербурженки обошёлся коллекторам в 50 тысяч
10:35
В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
10:29
В Приморском районе нашли помощника прокурора, лежащего без сознания
10:11
Эксперты рассказали, сколько стоят автомобили с пробегом в Петербурге
10:04
Упорный доброжелатель четырежды предупредил о бомбе у шалаша Ленина в Разливе
09:57
Срок оформления финской визы сократился до двух с половиной недель
09:49
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа
09:41
Смертник взорвался в Кабуле: 24 погибших
09:33
Младенец захлебнулся в декоративном пруду под Гатчиной
09:25
Тонувшего в Обводном канале петербуржца спасли сотрудники МЧС
09:17
Минкульт предложил обложить авторским сбором «умные» часы
09:09
По факту деформации перекрытий в доме на Каменноостровском возбудили дело
09:01
СМИ: ЕС не хочет пострадать из-за новых антироссийских санкций США
08:53
Петербуржцу не дали прыгнуть с вантового моста
08:45
Возле детского сада на Луначарского нашли обугленное тело в костре
08:37
Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров
08:29
«Закон Яровой» противоречит стандартам ЕС: российских операторов ждут огромные штрафы
08:21
Житель Сестрорецка разбился при падении с шестого этажа
08:13
В Петербурге - четыре серьезные пробки
08:05
Шесть расчетов тушили пожар в Веселом Поселке
23/07
С места ДТП на Рузовской унесли двоих
23/07
На пляже в Таиланде задержали двух голых россиян
23/07
СМИ узнали причину смерти первого советского миллионера Артема Тарасова
23/07
В посольстве Израиля в Аммане произошла перестрелка
23/07
Сотрудников скорой в Кирове избил пациент
23/07
В понедельник в Петербурге ожидаются грозы
23/07
Пропавший в Ленобласти студент найден с амнезией
23/07
Три человека в Коми погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
23/07
"Штандарт" вышел из Турку на гонку The Tall Ships Races
23/07
СМИ: В Ираке уничтожен «глава полиции» ИГ
23/07
EASA выпустила экстренный бюллетень о проверке «Сухой Суперджет 100»
23/07
Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы
23/07
«Золото» Международной математической олимпиады взял петербургский школьник
23/07
Футболист «Динамо» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
23/07
На въезде в Россию из Финляндии скопились полуторачасовые пробки
23/07
Замглаву приставов Ленобласти пока не арестовали
23/07
Глава Роспотребнадзора: в России нужны уроки гигиенического просвещения
23/07
Два человека пострадали при пожаре со взрывом в Ленобласти
23/07
СК выясняет, как погиб мужчина, повешенный над железной дорогой
23/07
Белый дом: Трамп поддержит законопроект о санкциях в отношении России
23/07
Финны стали чаще брать потребительские кредиты
23/07
Силкин: для Манчини работа в «Зените» — вызов
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
24.07.2017 12:54

Московский штаб Навального остался без офиса и кочует по антикафе

Московский штаб оппозиционера Алексея Навального в настоящее время не имеет постоянного офиса и базируется в различных антикафе.

Об этом 24 июля сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Николай Ляскин.

«Московский штаб сейчас имеет кочующий образ жизни, по разным антикафе. То есть работа выстроена хорошо, у нас работают через окружных координаторов, которые всегда знают, где мы. Люди, простые обыкновенные волонтеры, мы их связываем с окружными координаторами, и они уже на округе занимаются агитацией», – цитирует Ляскина портал радиостанции.

Он добавил, что  отсутствие постоянного офиса «мешает провести какие-то большие общие собрания или какие-то крупные мероприятия», поэтому сотрудники и волонтеры штаба действуют в рамках «маленьких, локальных» мероприятий.

«Я очень надеюсь, что скоро московский штаб обретет новое место», — также сказал координатор.

Вместе с тем Ляскин заявил о силовом давлении на столичный штаб оппозиционера, уточнив, что в столице до сих пор «абсолютно нигде» не смогли установить информационные кубы, тогда как «по всей стране они ставятся где-то в центре, где-то не в центре». По его словам, «в Москве до сих пор задерживают волонтеров с листовками».

Справка:

В начале июля в штабах Навального в разных городах России сотрудники правоохранительных органов под разными предлогами изъяли агитационные материалы, которые планировалось раздавать 8–9 июля в рамках «большого агитационного субботника». «Фонтанка» писала об обысках в московском штабе оппозиционера и изъятии 66 коробок листовок, шедших в адрес петербургского

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00

Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Математика Богатова перевели из СИЗО под домашний арест
В Госдуму внесен законопроект о наказании за нематериальную взятку
Московский штаб Навального остался без офиса и кочует по антикафе
«Мегафон»: Отменить роуминг в России за две недели невозможно
СМИ: Москвичи предлагают обеспечить мобильную связь между станциями метро Петербурга
Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности
В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа
СМИ: ЕС не хочет пострадать из-за новых антироссийских санкций США
«Закон Яровой» противоречит стандартам ЕС: российских операторов ждут огромные штрафы
«Сталин всех своих ротенбергов и ковальчуков расстрелял»
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Анонимайзерам запретили разрешать
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Новое ректорское дело
Спираль 1917 года: анархия – мать порядка
Лис ушел от смерти
Из «Малороссии» с приветом
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вызвавшие обрушение на Каменноостровском квартиры стоят на балансе районного ГУЖА

Регата The Tall Ships Races в Турку собрала полмиллиона зрителей

В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

Новости компаний
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.