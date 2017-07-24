Московский штаб Навального остался без офиса и кочует по антикафе

Московский штаб оппозиционера Алексея Навального в настоящее время не имеет постоянного офиса и базируется в различных антикафе.

Об этом 24 июля сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Николай Ляскин.

«Московский штаб сейчас имеет кочующий образ жизни, по разным антикафе. То есть работа выстроена хорошо, у нас работают через окружных координаторов, которые всегда знают, где мы. Люди, простые обыкновенные волонтеры, мы их связываем с окружными координаторами, и они уже на округе занимаются агитацией», – цитирует Ляскина портал радиостанции.

Он добавил, что отсутствие постоянного офиса «мешает провести какие-то большие общие собрания или какие-то крупные мероприятия», поэтому сотрудники и волонтеры штаба действуют в рамках «маленьких, локальных» мероприятий.

«Я очень надеюсь, что скоро московский штаб обретет новое место», — также сказал координатор.

Вместе с тем Ляскин заявил о силовом давлении на столичный штаб оппозиционера, уточнив, что в столице до сих пор «абсолютно нигде» не смогли установить информационные кубы, тогда как «по всей стране они ставятся где-то в центре, где-то не в центре». По его словам, «в Москве до сих пор задерживают волонтеров с листовками».